Хана Кросс копіює стиль Вікторії Бекхем: фото

Нова дівчина старшого сина подружжя Бекхемів швидко ввійшла у сімейне коло Брукліна і навіть поріднилася з британською дизайнеркою Вікторією Бекхем. Відтак Хана Кросс стала дедалі частіше з'являтися в одязі від бренду матері свого хлопця і відвідувати всі важливі для сімейства заходи.

Ймовірно, що Вікторія полюбила майбутню "невістку", відтак дівчина тісно спілкується з мамою Брукліна і на більшість публічних заходів одягається у бренд Бекхем.

Читайте також: Анна Вінтур і 7-річна дочка Вікторії Бекхем прийшли на показ з однаковими зачісками: фото

Що цікаво, шанувальники сім'ї навіть порівняли зовнішність Вікторії і Хани, зазначивши, що жінки схожі "як дві краплі води".

До прикладу, пропонуємо переглянути останній публічний вихід Бекхемів після показу на Лондонському тижні моди. Дизайнерка зібрала друзів і сім'ю на вечірку в одному з нічних закладів Лондона.

Для виходу Вікторія одягнула чорний штанний костюм over-size. Подібний приміряла Хана, але в білому кольорі, який доповнила топом у білизняному стилі і підвіскою з літерою "В" (означає ім'я Брукліна англійською). Свій образ кохана старшого сина Бекхемів завершила чорними босоніжками на високих підборах.



Бруклін Бекхем, Хана Кросс, Вікторія Бекхем / Getty Images



Хана Кросс і Бруклін Бекхем / Getty Images



Сімейство Бекхемів і Хана Кросс / Getty Images