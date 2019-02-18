Хана Кросс копіює стиль Вікторії Бекхем: фото

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Хана Кросс і Вікторія Бекхем
Хана Кросс і Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

Нова дівчина старшого сина подружжя Бекхемів швидко ввійшла у сімейне коло Брукліна і навіть поріднилася з британською дизайнеркою Вікторією Бекхем. Відтак Хана Кросс стала дедалі частіше з'являтися в одязі від бренду матері свого хлопця і відвідувати всі важливі для сімейства заходи.

Ймовірно, що Вікторія полюбила майбутню "невістку", відтак дівчина тісно спілкується з мамою Брукліна і на більшість публічних заходів одягається у бренд Бекхем.

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Що цікаво, шанувальники сім'ї навіть порівняли зовнішність Вікторії і Хани, зазначивши, що жінки схожі "як дві краплі води".

До прикладу, пропонуємо переглянути останній публічний вихід Бекхемів після показу на Лондонському тижні моди. Дизайнерка зібрала друзів і сім'ю на вечірку в одному з нічних закладів Лондона.

Для виходу Вікторія одягнула чорний штанний костюм over-size. Подібний приміряла Хана, але в білому кольорі, який доповнила топом у білизняному стилі і підвіскою з літерою "В" (означає ім'я Брукліна англійською). Свій образ кохана старшого сина Бекхемів завершила чорними босоніжками на високих підборах.


Бруклін Бекхем, Хана Кросс, Вікторія Бекхем / Getty Images


Хана Кросс і Бруклін Бекхем / Getty Images


Сімейство Бекхемів і Хана Кросс / Getty Images

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Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Мода
Джерело: LifeStyle 24
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