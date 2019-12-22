Ханука 2019: що можна і не можна робити в це свято

З 22 по 30 грудня увесь єврейський народ відзначає Хануку – свято перемоги добра над злом. Це свято призначене дарувати чудо і зігрівати серця вірян. У день, коли запалюються свічки, родина збирається за великим столом, вітають одне одного, читають священні молитви і благословляють Всевишнього.

Ханука – одне з найдовших єврейських свят, яке триває 8 днів. Свічки встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені перед заходом сонця свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви. Які існують заборони та правила в це свято – читайте далі.

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Що можна робити на Хануку

1. На Хануку в єврейських дітей завжди припадають канікули, тож їм заведено дарувати іграшки і давати кишенькові гроші.

2. Господині в це свято готують традиційні смаколики: пампушки, картопляні оладки, молочні та сирні страви. Обов'язкова умова – усі страви повинні готуватися з додаванням олії.

3. Запалювати ханукальний свічник треба усім незалежно від матеріального стану.

4. Свічник зі свічками треба виставити у вікно. Таким чином господарі дому сповіщають усіх інших про настання свята.

5. На Хануку заведено грати в ханукальну дзигу, на кожній з чотирьох граней якої написана перша буква слів фрази "Диво велике було тут".



Ханука 2019

Що не можна робити на Хануку

1. Цього дня жінкам не можна працювати в пам'ять про те чудо, яке трапилося багато століть тому. У ході повстань євреї скинули панування сирійських греків і врятували жінок від жорстоких знущань.

2. Не можна використовувати свічник, який використовують у свято Хануки в будь-який інший день, адже це гріх.

3. Після завершення свята, масло і гноти не можна викидати – їх потрібно спалити.

4. У Хануку заборонено постити.