Ханука у 2018 році починається ввечері 2 грудня і закінчується ввечері 10 грудня. Це єврейське свято чуда і перемоги добра над злом. У цей день запалюють свічки. Про історію і традиції свята читайте далі у статті.

Ханука означає "освячення", "новосілля". Це свято чистоти і перемоги світла над пітьмою, воно вчить людей ніколи не впадати в розпач. Як каже єврейська мудрість, трохи світла достатньо для того, щоб розсіяти велику темряву. Розповідаємо чому.

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Ханука: історія свята

Йдеться про події до нашої ери. Місто Іудея добровільно перейшло під владу Олександра Македонського у 332 році до н.е. Він не втручався в релігійне життя євреїв, але після його смерті ситуація кардинально змінилася.

У 175 році до н.е. до влади прийшов Антіох Єпіфан, він вирішив еллінізувати усе негрецьке населення. Він заборонив Тору та єврейські закони, а також дав Єрусалиму своє ім’я. Врешті загарбники вторглися до Храму, спаплюжили його, принесли на жертовник свиню, зарізали її і внесли кров свині у святая святих Храму.

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Юдеї не стерпіли такого поводження і почали повстання, на чолі якого стала сім’я Маккавеїв. Попри невелику кількість воїнів та відсутність хорошої зброї, євреям за три роки вдалося витіснити армію Антіоха за межі міста.

Після війни насамперед вони вирішили привести до ладу розграбований Храм. Євреї очистили жертовник і вирізьбили з дерева нову менору (храмовий світильник). На жаль, у храмі залишився лише один дзбан не опоганеної загарбниками олії – її б вистачило лише на один день. Однак, Всевишній зробив диво – олії вистачило на 8 днів горіння — час, необхідний для виготовлення нової олії. Так Храм був заново освячений.



Ханука – єврейське свято перемоги світла над пітьмою

На честь чуда щороку євреї у своїх домівках запалюють ханукальні світильники, які ставлять на найвидніших місцях.

Коли відзначають Хануку

Зазвичай свято починається 25-го числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів. У 2018 році Ханука припадає на 2-10 грудня.

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Звичаї Хануки

Протягом 8 днів євреї запалюють свічки у ханукії, щодня додаючи по одній: на перший день запалюють одну свічку, на другий – дві і так далі. Свічки встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені перед заходом сонця свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви.

Світло ханукальних свіч не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання тощо.

Заповідь запалювання ханукальних світильників обов'язкова для всіх, незалежно від матеріально становища. Після Хануки потрібно спалити масло і гноти, які залишилися.

У синагогах протягом восьми днів читають молитву подяки "Галель".

Єврейські сім’ї влаштовують пишні застілля в ці дні. Головними компонентами святкових страв є рослинна олія. На Хануку готують оладки, пончики з дріжджового тіста з різними начинками та латкес (наші деруни).



На Хануку готують оладки та пончики на рослинній олії

Дітям у ці дні дарують кишенькові гроші "Хануке-ґелт" та іграшки, пригощають їх солодощами.

Під час цього свята прийнято грати в ханукальну дзигу (дрейдл), на кожній з чотирьох граней якої написана перша буква слів фрази "Диво велике було тут" (якщо святкують в Ізраїлі) або "Диво велике було там" (у діаспорі).