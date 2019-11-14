"Хапай життя за": названо переможця конкурсу найсмішніших фото диких тварин

Фотограф Сара Скіннер отримала нагороду щорічного конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards за найсмішнішу фотографію диких тварин.

Не менш кумедною є й назва фото Сари Скіннер – "Хапай життя за...". Світлина, яка знята у Ботсвані, також стала переможцем в номінації "Створення на суші".

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"Шалено рада отримати звання абсолютного переможця Comedy Wildlife Photography Awards 2019. Моє серце зігріває те, що цей знімок поширить сміх і щастя по всьому світу", – зазначає фотограф.

На фото можна побачити левеня, яке готується схопити передніми лапами з випущеними кігтями попереду дорослого лева. Скіннер додає, що на щастя для лева і левеняти, молодший промахнувся.



"Хапай життя за..." / Сара Скіннер

Нагороду глядацьких симпатій отримав знімок морської видри від фотографа Гаррі Вокера, який називається "О, Боже!".



"О, Боже" / Гаррі Вокер