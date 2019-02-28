Харизма Данилка, ноги Maruv і пісня Джамали: як має виглядати ідеальний кандидат на Євробачення

926 Читать новость на русском
Нацвідбір Євробачення-2019
Нацвідбір Євробачення-2019 / Instagram / @maruvofficial

Одна із членів правління НСТУ Олександа Кольцова тезово роз'яснила деякі питання, які стосуються відмови України брати участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019. За її словами, у договорі були додані два нових пункти – скасування гастролів у Росії на період проведення "Євробачення" та три місяці після конкурсу і про штрафні санкції в разі порушення умов договору.

У публікації  також член правління НСТУ додала, що цього року Суспільний мовник має змогу забезпечити лише 2 готельних номери "з огляду на бюджет на цей проект". Відповідний допис Олександа Кольцова розмістила на своїй сторінці Facebook.

Читайте також: Скандал з MARUV: НСТУ заявляє, що ніяких спеціальних умов у контракті не було

Крім того, Кольцова зазначила, який має бути ідеальний кандидат від України на конкурс Євробачення.

Ідеальний кандидат для пісенного конкурсу від України повинен мати пісню Джамали, харизму Данилка, ноги MARUV та репутацію Забужко. Але поки ми чекаємо пришестя цієї людини,
– наголосила вона.

Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві. Також права на пісню Siren Song, з якою співачка виграла у фіналі Нацвідбору та мала з нею їхати на міжнародний конкурс, належать російській компанії Warner Music Russia.

Сама ж MARUV оприлюднила умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали. MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати. Після цього від поїздки відмовилися ще три учасники Нацвідбору – Freedom Jazz, Kazka та Brunettes Shoot Blondes.

blog_ava
Путін нагородив орденом народного артиста України: у Мінкульті прокоментували інцидент
сьогодні
4031
Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2019 Новини LifeStyle MARUV
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
сьогодні 17:40 Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
Настя Сукач 2109
Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
сьогодні 15:29 Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
8231
Музичні новинки лютого: 10 пісень, які варто почути в останній день зими
сьогодні 12:30 Музичні новинки лютого: 10 пісень, які варто почути в останній день зими
Олена Булан 658
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
сьогодні 11:20 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 2151
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
27 лютого 19:39 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
807
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук