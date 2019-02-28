Харизма Данилка, ноги Maruv і пісня Джамали: як має виглядати ідеальний кандидат на Євробачення

Одна із членів правління НСТУ Олександа Кольцова тезово роз'яснила деякі питання, які стосуються відмови України брати участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019. За її словами, у договорі були додані два нових пункти – скасування гастролів у Росії на період проведення "Євробачення" та три місяці після конкурсу і про штрафні санкції в разі порушення умов договору.

У публікації також член правління НСТУ додала, що цього року Суспільний мовник має змогу забезпечити лише 2 готельних номери "з огляду на бюджет на цей проект". Відповідний допис Олександа Кольцова розмістила на своїй сторінці Facebook.

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Крім того, Кольцова зазначила, який має бути ідеальний кандидат від України на конкурс Євробачення.

Ідеальний кандидат для пісенного конкурсу від України повинен мати пісню Джамали, харизму Данилка, ноги MARUV та репутацію Забужко. Але поки ми чекаємо пришестя цієї людини,

– наголосила вона.

Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві. Також права на пісню Siren Song, з якою співачка виграла у фіналі Нацвідбору та мала з нею їхати на міжнародний конкурс, належать російській компанії Warner Music Russia.



Сама ж MARUV оприлюднила умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали. MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати. Після цього від поїздки відмовилися ще три учасники Нацвідбору – Freedom Jazz, Kazka та Brunettes Shoot Blondes.