Харизматичний Дан Балан їде у концертний тур Україною: дати виступів

Розпочинається всеукраїнський концертний тур відомого молдовського співака, володаря Grammy і MTV Music Awards Дана Балана! Гастролі охоплять 11 міст України та стартують з 24 травня у Чернівцях.

Спеціальною гостею туру є львівська співачка Оксана Муха, яка нещодавно перемогла у популярному телепроекті "Голос країни". Муха представляла саме команду зіркового тренера Дана Балана.

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У вівторок, 28 травня, Дан Балан запалить у Львові на велотреку СКА. Концерти Дана Балана – це завжди сплеск справжніх емоцій, якими харизматичний музикант щедро ділиться зі своїми фанами. Не секрет, що співака вважають унікальним артистом, адже він не тільки вокаліст, автор музики і текстів для власних пісень, а й продюсер.



Дан Балан і Оксана Муха / Прес-служба

Артист також відомий як єдиний музикант з Молдови, якого номінували на знамениту премію Grammy. Номінацію молдовський співак отримав як співавтор суперхіта Live Your Life, який виконала Rihanna. Також у Балана є нагороди від MTV Music Awards і Echo Awards.

Графік туру Дана Балана:

24 травня – Чернівці;

25 травня – Ужгород;

28 травня – Львів;

29 травня – Житомир;

31 травня – Бровари;

2 червня – Чернігів;

5 червня – Суми;

6 червня – Харків;

7 червня – Дніпро;

9 червня – Херсон;

10 червня – Одеса.

А розпочинався зірковий творчий шлях музиканта на початку 2000-их із заснування групи O-zone. Саме Дан Балан написав і спродюсував хіт Dragostea Din Tei (Numa Numa Song), який у понад 30-ти країнах світу тримався на перших позиціях чартів, розійшовся тиражем у понад 12 мільйонів копій і став найбільш продаваним синглом у Європі та Японії.

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Dan Balan - Numa Numa 2: дивіться відеокліп

Цього року співак вперше побував у тренерському кріслі популярного українського шоу "Голос країни-9". У фіналі молдовський артист спеціально для їхнього дуету написав пісню "Треба" з мотивами народної композиції. Дан Балан вперше заспівав українською мовою, чим вразив усіх глядачів.

Dan Balan, Оксана Муха – "Треба": дивіться відео

Квитки на концерт у Львові 28 травня на велотреку СКА можна придбати онлайн тут.