Харизматичний Дан Балан їде у концертний тур Україною: дати виступів

1282 Читать новость на русском
Дан Балан
Дан Балан / Instagram / @danbalan

Розпочинається всеукраїнський концертний тур відомого молдовського співака, володаря Grammy і MTV Music Awards Дана Балана! Гастролі охоплять 11 міст України та стартують з 24 травня у Чернівцях.

Спеціальною гостею туру є львівська співачка Оксана Муха, яка нещодавно перемогла у популярному телепроекті "Голос країни". Муха представляла саме команду зіркового тренера Дана Балана. 

Читайте також: Пристрасті не вщухають: Монатік заговорив про стосунки Тіни Кароль і Dan Balan

У вівторок, 28 травня, Дан Балан запалить у Львові на велотреку СКА. Концерти Дана Балана  – це завжди сплеск справжніх емоцій, якими харизматичний музикант щедро ділиться зі своїми фанами. Не секрет, що співака вважають унікальним артистом, адже він не тільки вокаліст, автор музики і текстів для власних пісень, а й продюсер. 

дан балан оксана муха
Дан Балан і Оксана Муха / Прес-служба

Артист також відомий як єдиний музикант з Молдови, якого номінували на знамениту премію Grammy. Номінацію молдовський співак отримав як співавтор суперхіта Live Your Life, який виконала Rihanna. Також у Балана є нагороди від MTV Music Awards і Echo Awards.

Графік туру Дана Балана:
24 травня – Чернівці;
25 травня – Ужгород;
28 травня – Львів;
29 травня – Житомир;
31 травня – Бровари;
2 червня – Чернігів;
5 червня – Суми;
6 червня – Харків;
7 червня – Дніпро;
9 червня – Херсон;
10 червня – Одеса.

А розпочинався зірковий творчий шлях музиканта на початку 2000-их із заснування групи O-zone. Саме Дан Балан написав і спродюсував хіт Dragostea Din Tei (Numa Numa Song), який у понад 30-ти країнах світу тримався на перших позиціях чартів, розійшовся тиражем у понад 12 мільйонів копій і став найбільш продаваним синглом у Європі та Японії.

Читайте також: Переможниця "Голосу країни" Оксана Муха зізналась, чому обрала Дана Балана тренером

Dan Balan - Numa Numa 2: дивіться відеокліп

Цього року співак вперше побував у тренерському кріслі популярного українського шоу "Голос країни-9". У фіналі молдовський артист спеціально для їхнього дуету написав пісню "Треба" з мотивами народної композиції. Дан Балан вперше заспівав українською мовою, чим вразив усіх глядачів.

Dan Balan, Оксана Муха – "Треба": дивіться відео

Квитки на концерт у Львові 28 травня на велотреку СКА можна придбати онлайн тут.

blog_ava
У Зеленського заявили про мирні угоди з Росією: з'явилась реакція Кремля
сьогодні
18183
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України Дан Балан Музика Концерти Анонс
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Джон Уік 3": видовищне насилля від Кіану Рівза
сьогодні 11:12 "Джон Уік 3": видовищне насилля від Кіану Рівза
Юлія Ліпенцева 789
"Покемон детектив Пікачу": Раян Рейнольдс в ролі пухнастого покемона
21 травня 11:00 "Покемон детектив Пікачу": Раян Рейнольдс в ролі пухнастого покемона
Юлія Ліпенцева 300
Антирейтинг Євробачення-2019: хто набрав найменшу кількість балів
19 травня 19:32 Антирейтинг Євробачення-2019: хто набрав найменшу кількість балів
6058
Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження
19 травня 10:02 Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження
Марта Вересюк 1898
Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
19 травня 02:31 Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
2924
Новини
Більше новин
Залиште відгук