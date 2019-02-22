Харизматичний Дан Балан зачарував шанувальників яскравим фото

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Дан Балан
Дан Балан / Instagram / @danbalan

40-річний молдовський співак і один з тренерів українського проекту "Голос країни" Дан Балан показав своє стильне фото, яке швидко стало популярним серед його шанувальників у соціальних мережах.

Новий знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Молдовський співак, якому світова популярність збільшила кількість прихильниць у всьому світі, раніше розповідав, що жодного разу в житті не відчував справжнього кохання. Однак він отримує вдосталь любові шанувальників у мережі.

Так, фото Дана Балана у мережі протягом перших 30 хвилин назбирало близько 10 тисяч вподобань і безліч зізнань у коханні у коментарях.

"Я тебе люблю", "Розкішна фотографія з розкішним чоловіком на ній", "Ну і як не закохатися", "Фото вогонь, стільки магії і чаклунства в очах, що зачаровує погляд", "Таке відчуття, що ти тут Дан питаєш: "Дівчино, а можна вашу руку?", – пишуть користувачі у мережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 

 

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Теги: Музика LifeStyle Дан Балан
Джерело: LifeStyle 24
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