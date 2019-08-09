Харизматичний Вуді Харрельсон покурив косяк на обкладинці Esquire

58-річний американець не втрачає своєї привабливості і продовжує вражати фанатів відмінними ролями у кіно та зйомками для глянців. Однією з таких стала фотосесія для американського модного журналу Esquire, де він приміряв декілька цікавих образів.

На обкладинці вересневого глянцю він позує в стильному образі: в джинсовій сорочці з нашивкою у вигляді американського прапору.

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Вуді Харрельсон для Esquire / Фото Esquire

Та найбільше прихильників вразила фотосесія, де на одній зі світлин Харрельсон, не соромлячись, курить самокрутку з марихуани.



Вуді Харрельсон для Esquire / Фото Esquire

Але ті, хто добре знають актора, пам'ятають, що він є запеклим вегетаріанцем та виступає за легалізацію марихуани. У розмові з журналістами журналу чоловік зізнався, що кинув палити марихуану ще два роки тому, тому на знімках це може бути всього лиш реквізит.

Варто додати, що на інших фото для зйомки Вуді Харрельсон змінив декілька стильних образів: білий смокінг з краваткою, теплі светри з штанами та епатажний халат. Автором фото став Marc Hom.



Вуді Харрельсон для Esquire / Фото Esquire

Хто такий Вуді Харрельсон? Американський актор здобув свою найбільшу популярність завдяки серіалу "Cheers". У його фільмографії нараховується близько 50 фільмів, з яких найвідоміші "Голодні ігри", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Соло. Зоряні Війни. Історія", "Веном" та інші. Його тричі номінували на премію Оскар, також тричі – на Золотий глобус.