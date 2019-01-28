Харлі Квінн повертається: Марго Робі показала фото в образі знаменитої лиходійки

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Марго Роббі в образі Харлі Квінн
Марго Роббі в образі Харлі Квінн / comprehension360.corsairs.network

28-річна австралійська акторка, зокрема зірка фільму "Загін самогубців", Марго Роббі знову зіграє лиходійку Харлі Квінн у новому фільмі "Хижі птахи" (Birds of Prey) за коміксами DC.

Нове фото акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На селфі Марго Роббі позує в образі героїні коміксів. У фільмі "Хижі птахи" розкажуть історію про команду дівчат з суперздібностями, серед яких Харлі Квінн, Мисливиця, Чорна Канарейка, Кассандра Кейн і Рене Монтойя. Супергероїні протистоятимуть лиходієві на ім'я Чорна маска.

"Скучили за мною?" – написала зірка у підписі. 

марго роббі харлі квінн
Марго Роббі в образі Харлі Квінн / Instagram / @margotrobbie

Додамо, що 28 січня у YouTube з'явився перший тизер фільму "Хижі птахи".

Фільм "Хижі Птахи": дивіться тизер

Пропонуємо порівняти два образи Харлі Квінн у фільмах "Загін самогубців" і "Хижі птахи". Так, білявка обрізала довге волосся, зробила гривку і змінила одяг, однак більше кардинальних змін немає.

харлі квінн
Харлі Квінн у фільмі "Хижі птахи" (зверху) і "Загін самогубців" (знизу)

Хто така Харлі Квінн?Це вигаданий персонаж коміксів DC Comics, антигероїня, помічниця Джокера та одна з ворогів Бетмена. Персонаж був створений Полом Діні і Брюсом Тіммом і вперше з'явився в мультсеріалі "Бетмен" у вересні 1992 року. Цікаво, що Харлі Квінн часто є напарницею, а також коханкою Джокера, з яким вона познайомилася, працюючи психіатром в лікарні Аркхема в Ґотем-Ситі, де протягом тривалого часу лікувався Джокер.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 канал
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