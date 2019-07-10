Харпер Бекхем – 8 років: як зіркове сімейство привітало дівчинку – зворушливі фото

У середу, 10 червня, єдина дочка популярного британського подружжя Бекхемів – Харпер святкує свій день народження. Дівчинці виповнилося 8 років.

На честь дня народження Харпер усі члени зіркового сімейства публічно поділилися зворушливими знімками з дівчинкою на своїх сторінках в соціальній мережі Instagram.

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Так, футболіст Девід Бекхем не приховує своєї любові до дочки. Чоловік опублікував два спільних знімки та доповнив їх зворушливим підписом.

Що ще батько може сказати, крім того, як сильно він тебе любить і просить не дорослішати так швидко. З днем народження, моя красуне. Твоя усмішка розтоплює наші серця,

– заявив щасливий батько.

Найстарший син Вікторії і Девіда Бруклін Бекхем показав світлину, на якій Харпер позує з таксою на руках. 20-річний хлопець назвав сестру найкращою у світі та додав, що любить її.

16-річний Ромео Бекхем також долучився до привітань. "З днем ​​народження, найкраща в світі сестра. Не можу повірити, що тобі вже вісім років", – зауважив він.

Натомість 14-річний Круз опублікував кумедне фото Харпер у піжамі та з гітарою в руках. Син Бекхемів побажав сестрі чудово провести цей день.

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем показала серію знімків з дочкою на своїй сторінці в Instagram-Stories, додавши їх привітаннями.



Харпер Бекхем святкує день народження / Instagram-Stories / @victoriabeckham



Вікторія Бекхем з дочкою Харпер / Instagram-Stories / @victoriabeckham