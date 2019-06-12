Хатину Тоні Старка з "Месників" можна орендувати на Airbnb: фото

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Хатину з "Месників" можна орендувати на Airbnb
Хатину з "Месників" можна орендувати на Airbnb / airbnb.com

Котедж Тоні Старка, у якому супергерой жив в останній частині "Месників", можна забронювати через популярний сервіс оренди житла Airbnb.

Спершу в описі до помешкання не було вказано, що саме там знімали кадри "Месників", пише Entertainment Weekly.

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Проте користувачі соцмереж помітили схожість. Згодом власник, який виставив житло для оренди на Airbnb, підтвердив, що саме там відбувались зйомки.

Після цього в описі хатини з'явилось доповнення про те, що це "знакова хатина з фільму "Месники: Завершення". Дім Тоні Старка і місце, де відбувався його похорон".

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Хатину Тоні Старка з "Месників" можна орендувати на Airbnb / Фото: airbnb.com

Котедж розташований за півгодини їзди від міста Атланта, що в штаті Джорджія (США).

В будиночку є 3 спальні, 3 ванні кімнати, кухня і вітальня. Він чудово підійде для відпочинку 6 осіб.

Дивіться фото інтер'єру хатини з "Месників"

 

 

За ніч оренди котеджу доведеться викласти 800 доларів США.

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Теги: Новини нерухомості Новини LifeStyle LifeStyle Новини США Подорожі Новини нерухомості світу Оренда нерухомості
Джерело: 24 канал
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