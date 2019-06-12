Хатину Тоні Старка з "Месників" можна орендувати на Airbnb: фото
Котедж Тоні Старка, у якому супергерой жив в останній частині "Месників", можна забронювати через популярний сервіс оренди житла Airbnb.
Спершу в описі до помешкання не було вказано, що саме там знімали кадри "Месників", пише Entertainment Weekly.
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Проте користувачі соцмереж помітили схожість. Згодом власник, який виставив житло для оренди на Airbnb, підтвердив, що саме там відбувались зйомки.
Після цього в описі хатини з'явилось доповнення про те, що це "знакова хатина з фільму "Месники: Завершення". Дім Тоні Старка і місце, де відбувався його похорон".
Хатину Тоні Старка з "Месників" можна орендувати на Airbnb / Фото: airbnb.com
Котедж розташований за півгодини їзди від міста Атланта, що в штаті Джорджія (США).
В будиночку є 3 спальні, 3 ванні кімнати, кухня і вітальня. Він чудово підійде для відпочинку 6 осіб.
Дивіться фото інтер'єру хатини з "Месників"
За ніч оренди котеджу доведеться викласти 800 доларів США.
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