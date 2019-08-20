Хайден Панеттьєрі планує переїхати з Лос-Анджелеса та покинути жорстокого бойфренда, – ЗМІ

Американська акторка Хайден Панеттьєрі, яка стала жертвою жорстокого побиття своїм бойфрендом, планує переїхати подалі від нього. Зірка вже обрала нове місто для проживання – Нью-Йорк.

Як повідомляють інсайдери Radar Online, чималий резонанс у ЗМІ спонукав Хайден Панеттьєрі задуматись про розрив стосунків з Браяном Хікерсоном. Акторка невдовзі переїде з сонячного Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, остаточно завершивши скандальний роман.

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Після всіх скандалів і підвищеної суспільної уваги, які вона відчувала в Лос-Анджелесі, Хайден хоче залишити всі погані спогади в минулому. Вона дуже любить Нью-Йорк: акторка там виросла і відчуває себе комфортно. Там у неї буде більше приватності,

– розповів інсайдер.

До останнього рідні та друзі не знали, яке ж рішення Хайден Панеттьєрі прийме після резонансних новин про побиття. Всі вони одноголосно наполягали, щоб акторка покинула Браяна Хікерсона, бо їхні стосунки не є безпечними для тендітної зірки. Тому намір переїхати до Нью-Йорка дещо заспокоїв стурбованих родичів акторки.

"Хайден ніколи не афішує своїх рішень перед родичами. Відтак ніхто з її близького оточення досі не знав, як вона поступить після нападу Браяна. Здається, існує велика ймовірність, що вона таки покине його та завершить усі справи... Він приносив у її життя тільки хаос. Тому цей роман був токсичним", – додав інсайдер.



Хайден Панеттьєрі та Брайан Хікерсон / People

Що відомо про особисте життя Хайден Панеттьєрі?

Хайден Панеттьєрі та Володимир Кличко оголосили про завершення стосунків влітку 2018 року. Тоді пара вирішила не коментувати розрив, а у ЗМІ мама акторки зізналась, що її донька заплуталась та хоче впорядкувати своє життя. Єдина донька зірки Кайя-Євдокія залишилась в Україні разом з її колишнім коханим.

Та побиватись за Володимиром Кличком Хайден не стала. Згодом вона вперше з'явилась на публіці з новим обранцем Браяном Хікерсоном. Акторка була під дією алкоголю та ледь трималась на ногах.

Після початку роману з актором-початківцем Хайден все частіше потрапляла до скандальних новин. Зокрема, Браян Хікерсон проявляв свій запальний характер та не стримував агресії навіть щодо власних родичів. Однак це не стало приводом для побоювань Хайден: зірка оселилась з коханим у власному маєтку в Лос-Анджелесі, де й стався жорстокий напад.

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2 травня акторка після відпочинку в барі повернулась з Браяном Хікерсоном додому, однак перед дверима будинку між закоханими спалахнув конфлікт, під час якого чоловік накинувся на зірку з кулаками. Сусіди, які були очевидцями суперечки, викликали правоохоронців.

Спершу Браян Хікерсон заявив поліції, що перебуває в маєтку сам, однак ті все ж вирішили перевірити будинок. Там правоохоронці знайшли Хайден зі слідами жорстокого нападу: синці були на руках та шиї. Бойфренда знаменитості одразу ж заарештували, а жертва нападу звернулась за допомогою до лікарів. Однак впродовж доби Браяна Хікерсона звільнили з-під арешту, а Хайден через 2 тижні здійснила публічний вихід з ним.

Наразі у суді розглядають резонансну справу. 10 липня судді заборонили Браяну Хікерсону наближатись до акторки. Водночас свою вину він не визнає, а у суді його захищає один з найкращих адвокатів Голлівуду. Юрист наполягає, що винуватцями конфлікту були обидвоє зірок, а жорстоке побиття Хайден Панеттьєрі спровокував алкоголь.