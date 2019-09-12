Хайден Панеттьєрі шокувала прихильників новим бойфрендом, – ЗМІ

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Хайден Панеттьєрі закрутила новий роман
Хайден Панеттьєрі закрутила новий роман / viva.ua

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі, яка стала жертвою жорстокого побиття бойфрендом, шокувала весь світ. Зірка розпочала роман із братом свого екскоханого Браяна Хікерсона.

Минуло понад 3 місяці з того часу, як актор-початківець Браян Хікерсон жорстоко побив Хайден Панеттьєрі. Відтоді у суді почали розглядати резонансну справу, а чоловіку загрожує 4-річне ув'язнення. Та поки Браян Хікерсон витрачає гроші на адвокатські послуги, Хайден Панеттьєрі живе у Нью-Йорку та зустрічається з новим бойфрендом, повідомляє видання People.

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Днями акторку помітили на вулицях міста у супроводі брата Браяна Хікерсона – Зака. Пара насолоджувалась вечірньою прогулянкою, ніжно тримаючись за руки. Про хлопця поки відомом небагато: за даними ЗМІ, він – пастор з Південної Кароліни, який заснував церкву в місті Грінвілл.

Представники Хайден Панеттьєрі відмовились коментувати чутки про новий роман. Водночас інсайдери з близького оточення Зака Хікерсона заявили, що він просто друг для акторки. Хлопець начебто приїхав до Нью-Йорку, щоб працевлаштуватись, а Хайден підтримує його на час адаптації та знайомить з визначними місцями.

Хайден і Зак дружать, тому проводять час разом, – заявили інсайдери.

А от у мережі вже припустили, що насправді стосунки Хайден і Зака є романтичними. Ймовірно, саме це і стало приводом для нападу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений In Touch Weekly (@intouchweekly)

Що відомо про особисте життя Хайден Панеттьєрі?
Ще на початку серпня 2018 року Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини. Одразу після цього акторку дедалі частіше бачили у Лос-Анджелесі, де вона брала участь у зйомках телепроєктів. Єдину доньку Кайю-Євдокію зірка вирішила залишити на виховання Володимиру Кличку.

Згодом Хайден закрутила роман із актором Браяном Хікерсоном. З бойфрендом вона часто з'являлась напідпитку, що тривожило родичів відомої американки. Ані агресивна поведінка коханого, ані алкогольні вечірки не тривожили Хайден Панеттьєрі: вона оселилась з бойфрендом у власному маєтку в Лос-Анджелесі.

Однак їхня ідилія тривала недовго. 2 травня після відпочинку в барі Браян Хікерсон жорстоко побив кохану. Сутичка розпочалась на подвір'ї будинку акторки, відтак сусіди викликали поліцію. Правоохоронці виявили у будинку Хайден, на тілі якої виднілись синці та сліди рук на шиї. Браяна Хікерсона одразу ж заарештували, а акторка звернулась за допомогою до медиків. Більше місяця після нападу Хайден Панеттьєрі жила зі своїм кривдником, а в суді розпочали розгляд резонансної справи.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Хайден Панеттьєрі Зіркові романи
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