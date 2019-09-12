Хайден Панеттьєрі шокувала прихильників новим бойфрендом, – ЗМІ

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі, яка стала жертвою жорстокого побиття бойфрендом, шокувала весь світ. Зірка розпочала роман із братом свого екскоханого Браяна Хікерсона.

Минуло понад 3 місяці з того часу, як актор-початківець Браян Хікерсон жорстоко побив Хайден Панеттьєрі. Відтоді у суді почали розглядати резонансну справу, а чоловіку загрожує 4-річне ув'язнення. Та поки Браян Хікерсон витрачає гроші на адвокатські послуги, Хайден Панеттьєрі живе у Нью-Йорку та зустрічається з новим бойфрендом, повідомляє видання People.

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Днями акторку помітили на вулицях міста у супроводі брата Браяна Хікерсона – Зака. Пара насолоджувалась вечірньою прогулянкою, ніжно тримаючись за руки. Про хлопця поки відомом небагато: за даними ЗМІ, він – пастор з Південної Кароліни, який заснував церкву в місті Грінвілл.

Представники Хайден Панеттьєрі відмовились коментувати чутки про новий роман. Водночас інсайдери з близького оточення Зака Хікерсона заявили, що він просто друг для акторки. Хлопець начебто приїхав до Нью-Йорку, щоб працевлаштуватись, а Хайден підтримує його на час адаптації та знайомить з визначними місцями.

Хайден і Зак дружать, тому проводять час разом, – заявили інсайдери.

А от у мережі вже припустили, що насправді стосунки Хайден і Зака є романтичними. Ймовірно, саме це і стало приводом для нападу.

Що відомо про особисте життя Хайден Панеттьєрі?

Ще на початку серпня 2018 року Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини. Одразу після цього акторку дедалі частіше бачили у Лос-Анджелесі, де вона брала участь у зйомках телепроєктів. Єдину доньку Кайю-Євдокію зірка вирішила залишити на виховання Володимиру Кличку.



Згодом Хайден закрутила роман із актором Браяном Хікерсоном. З бойфрендом вона часто з'являлась напідпитку, що тривожило родичів відомої американки. Ані агресивна поведінка коханого, ані алкогольні вечірки не тривожили Хайден Панеттьєрі: вона оселилась з бойфрендом у власному маєтку в Лос-Анджелесі.



Однак їхня ідилія тривала недовго. 2 травня після відпочинку в барі Браян Хікерсон жорстоко побив кохану. Сутичка розпочалась на подвір'ї будинку акторки, відтак сусіди викликали поліцію. Правоохоронці виявили у будинку Хайден, на тілі якої виднілись синці та сліди рук на шиї. Браяна Хікерсона одразу ж заарештували, а акторка звернулась за допомогою до медиків. Більше місяця після нападу Хайден Панеттьєрі жила зі своїм кривдником, а в суді розпочали розгляд резонансної справи.