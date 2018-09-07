Хайден Панеттьєрі шокувала своїм виглядом: фото

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Хайден Панеттьєрі погладшала
Хайден Панеттьєрі погладшала / tv.ua

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі після розриву із Володимиром Кличком змінилась до невпізнання. Днями її новий бойфренд показав кадри із зіркою, на яких видно, як вона змінила зачіску.

Роман Хайден Панеттьєрі та Брайана Хікерсона став чи не найбільш обговорюваною темою в Голлівуді. Відтак кожен вихід закоханих потрапляв до камер папараці, а сторінка актора-початківця опинилась під прицілом журналістів. 

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Днями Брайан Хікерсон показав чергове відео з Хайді. Перед камерою вона постала із новою зачіскою: зірка зробила хвилясте волосся та висвітлила його. Окрім цього, Хайден Панеттьєрі суттєво погладшала.

А у мене тут голдендудль (порода собаки, – 24 канал) на Різдво,
– лаконічно написав Брайан Хікерсон. 

Хайден Панеттьєрі
Хайден Панеттьєрі / Іnstagram @brianhickerson

Варто зазначити, що акторка вкрай рідко користується косметикою та виглядає дещо неохайно. Через такий зовнішній вигляд та агресивну поведінку родичі Хайден Панеттьєрі дуже стурбовані. За словами інсайдерів, роман з Брайаном шкодить їй: зірка вживає надто багато алкоголю та поводиться дивно. Натомість сам Брайан Хікерсон заявив, що Хайден почувається добре, а їх стосунки дуже міцні. 

 

Теги: LifeStyle Хайден Панеттьєрі Голлівуд Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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