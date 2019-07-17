Хайден Панеттьєрі відмовилась від спілкування з 4-річною донькою, – ЗМІ

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі припинила спілкування зі своєю єдиною донькою – 4-річною Каєю-Євдокією. Дівчинка живе в Україні зі своїм зірковим батьком Володимиром Кличком і не бачиться із мамою.

Про це повідомляє видання People з посиланням на інсайдерів. За їхніми словами, одразу після розриву стосунків у серпні 2018-го Хайден Панеттьєрі переїхала до Лос-Анджелеса, залишивши доньку на виховання екс-нареченому. При цьому, згідно із фото, востаннє вона бачилась із дитиною ще в лютому.

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Інсайдери підозрюють, що скандальний роман з актором-початківцем Браяном Хікерсоном впливає на її стосунки з донькою. Хайден Панеттьєрі зайнята тільки своїм особистим життям та наразі має чимало проблем, які стають на заваді материнським обов'язкам.

Донька живе далеко, а оскільки її життя постійно змінюється, то в неї з'являються інші проблеми,

– розповів інсайдер.

Sweet moments with sleeping babes ️ pic.twitter.com/ui4cx02IOP — Hayden Panettiere (@haydenpanettier) 7 лютого 2019 р.

Що відомо про особисте життя Хайден Панеттьєрі?

У серпні 2018 року Хайден Панеттьєрі та Володимир Кличко оголосили про розрив стосунків. Вже за кілька тижнів після цього акторку побачили у компанії Браяна Хікерсона. При цьому зірка була напідпитку та ледь трималась на ногах. Мама Хайден Панаттьєрі зізналась, що її донька заплуталась та їй потрібен час, щоб налагодити своє життя.

Згодом у західних ЗМІ заявили, що Браян Хікесрон переїхав до помешкання акторки в Лос-Анджелесі. Саме там і сталось жахливе побиття Хайден 2 травня. Після відпочинку пара повернулась додому, однак перед дверима будинку між закоханими спалахнув конфлікт, а Браян Хікерсон накинувся на дівчину з кулаками.

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Правоохоронців викликали сусіди, які побачили суперечку. Спершу Браян Хікерсон заявив, що нікого, крім нього, в будинку нема, а шум – це всього лише звук телевізора. Поліцейські виявили в маєтку Хайден Панеттьєрі зі слідами жорстокого побиття. Синці були на руках та шиї. Відтак бойфренда знаменитості одразу ж заарештували, а жертва нападу звернулась за допомогою до лікарів.

Упродовж двох тижнів Хайден Панеттьєрі не покидала помешкання у Голлівуді. Та після лікування була помічена на вулицях Лос-Анджелеса із Браяном Хікерсоном. У ЗМІ підозрюють, що саме вона звільнила коханого з-під варти, заплативши за нього заставу у розмірі 50 тисяч доларів.

Наразі у суді розглядають справу моторошного побиття Хайден Панеттьєрі. 10 липня відбулось перше засідання служителів Феміди, які заборонили Браяну Хікерсону наближатись до акторки. Всупереч постанові пара продовжує жити разом у будинку Хайден, а її родичі благають покинути запального чоловіка.