Хайден Панеттьєрі відсвяткує день народження з донькою, – ЗМІ

Голлівудська акторка Хайден Панеттьєрі 21 серпня відзначила свій день народження. Однак на цьому свято не закінчилось: зірка прагне повторити урочистість з 4-річною Кайєю-Євдокією.

Як повідомляють інсайдери журналу People, 30-річчя Хайден Панеттьєрі зустріла у колі найближчих друзів. На святкуванні не було її бойфренда Браяна Хікерсона, який нещадно побив акторку на початку травня 2019 року.

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За даними джерел, на закритому від ЗМІ святі акторка вирішила не зупинятись. Найближчим часом Хайден Панеттьєрі планує побачитись з маленькою Кайєю-Євдокією та відзначити із нею день народження. Наразі невідомо, чи буде на ювілеї її колишній наречений Володимир Кличко.

Хайден дуже життєрадісна і з нетерпінням чекає прекрасного наступного року... Вона мама і як тільки матиме вільний час, проведе весело час зі своєю донькою. Не сподівайтесь на чергові стосунки зараз, хоч вона й досі з ніжністю говорить про Володимира та любить свою донечку,

– розповів інсайдер.

Родичі Хайден Панеттьєрі не стримують свого щастя від того, що зірка більше не бачиться з Браяном Хікерсоном. За останніми даними, акторка планує переїзд до Нью-Йорка, де розпочне нове життя.

"Її друзі і сім'я турбувалися за неї упродовж тривалого часу. Зараз їй потрібно розібратися в собі", – додав інсайдер.

Що відомо про особисте життя Хайден Панеттьєрі? У серпні 2018 року Хайден Панеттьєрі та Володимир Кличко несподівано оголосили про розрив стосунків. Спільний маєток зірка вирішила поспішно продати, оселившись у Лос-Анджелесі. Водночас свою єдину доньку акторка залишила в Україні з екс-нареченим. Інсайдери розповідали, що Хайден Панеттьєрі тимчасово припинила спілкування з дитиною та через запальний характер Браяна Хікерсона не запрошує її до США. "Донька живе далеко, а оскільки її життя постійно змінюється, то в неї з'являються інші проблеми", – стверджували вони.



Бойфренд акторки оселився з нею в Каліфорнії. Саме там і сталось жахливе побиття Хайден 2 травня. Після відпочинку пара повернулась додому, однак перед дверима будинку між закоханими спалахнув конфлікт, а Браян Хікерсон накинувся на дівчину з кулаками. Наразі суд розглядає резонансну справу нападу, а родичі наполегливо радять зірці триматись подалі від чоловіка.