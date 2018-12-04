Хайді Клум засвітилась на романтичній прогулянці зі своїм коханим: фото

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Хайді Клум і Том Кауліц
Хайді Клум і Том Кауліц / Instagram/ @ 50shadesofkaulitz

Знаменита німецька топ-модель та акторка Хайді Клум вийшла на прогулянку зі своїм бойфрендом Томом Кауліцом. Перед об'єктивами папараці 45-річна зірка засвітилась у короткій сукні та не лише з коханим.

Про роман 45-річної Хайді Клум та 29-річного гітариста гурту Tokio Hotel стало відомо в березні 2018 року. Від того часу, коли пара офіційно заявила про свої стосунки, вони рідко з’являються на публіці окремо.

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Молодший на 16 років бойфренд Хайді завжди ніжний із нею перед об’єктивами камер запрошує її з собою в турне різними країнами. Вони практично не розлучаються. Відтак нові фото закоханих з’явились в мережі, на яких вони щасливі вигулюють собаку Тома. Для спільної вилазки топ-модель обрала чорно-білу сукню-піджак в товсту смужку. Для зручної прогулянки вона обрала спортивне взуття. В її руках було горнятко кави. Коханий Хайді обрав куртку кольору хакі, чорний светр, штани в тон та білі кеди. 

Хайді Клум з бойфрендом
Хайді Клум на прогулянці з бойфрендом / Instagram / @50shadesofkaulitz

Хайді Клум і Том Кауліц
Хайді Клум і Том Кауліц / Instagram / @tomdi_love_
 

Теги: LifeStyle Хайді Клум Зіркові романи Мода Музика
Джерело: 24 канал
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