Хайді Клум зіграла італійське весілля з Томом Каулітцом: романтичні фото

46-річна модель Хайді Клум та 29-річний музикант Том Каулітц вдруге зіграли весілля. Пара у присутності сотні гостей обмінялась клятвами біля вівтаря посеред Середземного моря.

Перші фото з церемонії з'явились у виданні Just Jared. І хоч десятки охоронців чатували на яхті, захищаючи зіркову пару від папараці, фотографам все ж вдалось зробити знімки з весілля Хайді Клум і Тома Каулітца.

Читайте також: Хайді Клум і Том Каулітц влаштували передвесільну вечірку на розкішній яхті: перші фото

Згідно зі світлинами, знаменита модель пішла до вівтаря у пишній білій сукні з об'ємними рукавами та оголеними плечима. На вбранні виднілась розкішна вишивка та чималий шлейф. Хайді Клум відмовилась від зачіски, надавши перевагу випрямленому волоссю та звичайній фаті. До вівтаря манекенниця крокувала без взуття, що неабияк здивувало папараці, які з різних ракурсів намагались показати її появу на верхній палубі яхти.

А от Том Каулітц вирішив не експериментувати в день весілля. Зірковий наречений прийшов на церемонію у білому костюмі та блакитній сорочці. На відміну від коханої музиканта, охоронці не супроводжували його до вівтаря. Натомість усюди поряд з Томом був його рідний брат Білл Каулітц.

Також на церемонії були присутні четверо дітей моделі: 15-річна Елен, 14-річний Генрі, 12-річний Йохан і 9-річна Лу. За даними західних ЗМІ, у нащадків Хайді Клум склались дружні стосунки з молодим вітчимом.



Весілля Хайді Клум і Тома Каулітца / Фото: Just Jared

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, церемонія пройшла 3 серпня поблизу острова Капрі. Таку локацію закохані вибрали не випадково: саме на відпочинку в Італії Хайді Клум зрозуміла, що закохана у Тома Каулітца.

У минулому році вони відмінно провели відпустку на Капрі. Тоді Хайді зрозуміла, що вони з Томом споріднені душі,

– розповідав раніше інсайдер.

Також відомо, що клятвами Том Каулітц і Хайді Клум обмінялись на верхній палубі знаменитої яхти Christina O. На цьому судні відбулись передвесільні вечірки легендарної Грейс Келлі і короля Монако Реньє, Жаклін Кеннеді і Аристотеля Онассіса, а серед гостей тут бували Елізабет Тейлор, Вінстон Черчилль, Мерилін Монро, Френк Сінатра, Марлен Дітріх і багато інших знаменитостей.

З роками яхта не втратила своєї романтичності. Верхню палубу, де й пройшло весілля Хайді і Тома, прикрасили шатром, який не тільки додав урочистості місцю, але й захищав гостей від спеки. Модель замовила декорацію із тисяч квітів, що виглядало дуже ніжно.

Весілля Хайді Клум і Тома Каулітца / Фото: Just Jared

Що відомо про стосунки Клум та Каулітца?Вперше про роман Хайді Клум та Тома Каулітца заговорили у березні 2018 року. Тоді пара вперше засвітилась разом у ресторані Delilah, що в Нью-Йорку. І хоч закохані вдавали, що між ними тільки дружні стосунки, гітарист Tokio Hotel провів красуню до авто та ніжно попрощався з нею, що свідчило про романтику між зірками.



У грудні 2018 року Хайді опублікувала перше спільне фото з Томом, підтвердивши роман та заручини. Згодом у ЗМІ не переставали говорити, що Клум вагітна від свого обранця, але зірка демонструвала струнку фігуру у сукнях та купальниках, чим спростувала всі здогадки. За словами інсайдерів, знаменитості таємно одружились ще 22 лютого 2019 року.