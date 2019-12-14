Хайпую на максималках, – Павло Зібров представив кліп на пісню "Вуса-бренд"

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Співак Павло Зібров / Instagram / @pavlo_zibrov

Український естрадний співак оприлюднив новий сучасний кліп на останню пісню "Вуса-бренд". Він оспівав незмінний елемент своєї зовнішності і зізнався, що такому здобутку можуть позаздрити найуспішніші зірки, навіть Олег Винник. Наприкінці відео найяскравіші знаменитості українського шоу-бізнесу приміряли легендарні вуса.

У яскравому кліпі на танцювальний хіт "Вуса-бренд" разом з Павлом Зібровим запалювали звабливі дівчата у боді. Обличя дівчат прикрасили вуса, подібні до тих, які незмінно творять образ артиста вже багато років. Режисеркою епатажного кліпу виступила Олена Вінярська.

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Павло Зібров зауважив, що нині в українському шоу-бізнесі немає жодного "вусаня", крім нього. Він навіть заприсягся застрахувати власну розкіш на кругленьку суму. 

Хайпую на максималках! "Тьолочки і балдьож", як каже Оленка. "Вуса-бренд" – це пісня-подарунок Петра Маги для мене. Бо коли ми кажемо "Київ", то що уявляємо? Каштани, "Хрещатик", Павла Зіброва, вуса Павла Зіброва! Серйозно, одного дня застрахую їх на мільйон. Вже уявляю, як ви куражитесь під цю пісню на свята. Легенда української сцени вирішив знову хайпонути. І як вам, качає?
– поцікавився Павло Зібров на особистій сторінці в інстаграмі. 

Наприкінці відео оригінальні вуса приміряли зірки української сцени Ірина Білик , Потап, Надя Дорофєєва та Камалія. І, звичайно, найголовніший підкорювач жіночих сердець Олег Винник. Раніше Павло Зібров розповідав, як співак зателефонував йому і повідомив, що Зібров ніби кепкує над ним у пісні. Проте Павло Миколайович переконав колегу, що все це по-доброму. 

Вуса – це справжній чоловічий інструмент. Не тільки спокуса, а й пристрасть. Саме вона показує характер, уміє робити те, що зводить жінок з розуму. Ох, скільки ці вуса наробили,
– стверджує виконавець.

Павло Зібров – Вуса-бренд: дивіться кліп онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика
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