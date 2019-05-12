HBO представили перший тизер серіалу "Хранителі", який зняли за мотивами коміксів DC: відео

Телеканал HBO готується до чергової вибухової прем’єри. Творці серіалу "Гра престолів" взялися за співпрацю з представниками DC comics і разом створили драматичний серіал “Хранителі”. Перший тизер вже у мережі.

Після виходу фінального сезону культового серіалу "Гра престолів" на великий екран творці готуються до чергової прем'єри. Перший відеоролик, у якому показано фрагменти з нового серіалу "Хранителі" з'явився на YouTube-каналі телеканалу HBO. За кілька днів ролик переглянуло понад 4 мільйони користувачів.

Читайте також: "Велика маленька брехня": опублікований офіційний трейлер 2 сезону

Епізодична стрічка, яку HBO зняли спільно з представниками DC comics буде доступна вже цієї осені.

У сюжет серіалу покладено однойменну серію коміксів письменника Алана Мура і художника Дейва Гіббонса. У центрі подій постають супергерої, однак у ролі злочинців, а не рятувальників, як буває зазвичай. У серіалі знялися оскароносні Реджина Кінг і Джеремі Айронс, володар премії Еммі Дон Джонсон, а також Тім Блейк Нельсон та інші.

Вперше серія коміксів "Хранителі" була опублікована у 1986 році, а у 2009 році фанати DC побачили першу екранізацію у вигляді фільму, над якою працював Зак Снайдер.

Дивитися перший трейлер до серіалу "Хранителі": відео