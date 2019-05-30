HBO в "Чорнобилі" зробили плагіат на п'єсу українського драматурга Павла Ар'є: деталі скандалу

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Баба Пріся в одній з вистав на основі п'єси Павла Ар'є "На початку і наприкінці часів"
Баба Пріся в одній з вистав на основі п'єси Павла Ар'є "На початку і наприкінці часів" / Facebook / @Olena Rebryk

Знаменитий серіал "Чорнобиль" виробництва каналу HBO потрапив у чималий скандал. Після виходу 4 серії американсько-британського серіалу 27 травня в Україні, чимало користувачів помітили, що в епізоді було використано монолог з п'єси відомого українського драматурга Павла Ар'є "На початку і наприкінці часів".

Однією з перших свої здогадки щодо плагіату висловила журналістка "Громадського радіо" Олена Ребрик. 28 травня на своїй сторінці вона звернулась до Павла Ар'є, запитуючи, чи в курсі він, що HBO використали його діалоги і монолог у 4 серії "Чорнобиля", як у виставі "Сталкери" на основі його п'єси. Йшлось саме про момент, коли старша жінка розповідала, чому не буде евакуюватися із зони Чорнобильської трагедії.

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"Що відбувається? Люди, я тут не про роялті (авторські права – LifeStyle 24) чи ще щось, я лише про правду-істину, бо ця сцена і цей монолог – геніальні, це художня квінтессенція нашого болю і однієї окремої лінії. Ця сцена має канон і мільйони глядачів заслуговують знати, хто автор. Якщо я і згодні зі мною не помиляємося, то це справді важливо", – зазначала Олена Ребрик.

Сьогодні, 30 травня, журналістка залишила допис, де підтвердила інформацію, що справді, монолог з вистави "Сталкери" було використано у серіалі "Чорнобиль" без жодної згоди українського драматурга. 

Фрустрація і нерозуміння. Я виявилася права. Павло підтвердив, що НВО використало його бабу Прісю ("На початку і наприкінці часів", Сталкери) для монологу у "Чорнобилі". У нього тиск і абсолютна фрустрація зараз. А у мене нерозуміння,
– поділилась журналістка.


Олена Ребрик відреагувала на плагіат HBO / Скріншот

В той же час Павло Ар'є теж відреагував на плагіат зі сторони HBO на сторінці у Facebook

Я не знаю, як пояснити свій стан... Мене просто ви*бали і кинули. І не пишіть тут, будь ласка, про гроші або що я примазатися вирішив до чужого успіху. Або пишіть... Я не знаю як зібрати себе, у мене у носі згустки крові, бо тиск був вчора 215...
– повідомив український драматург.


Павло Ар'є відреагував на плагіат HBO / Скріншот

Наразі HBO не дає жодного пояснення щодо скандалу.

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Теги: Новини України LifeStyle Кіно Голлівуд Скандал Чорнобиль серіал Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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