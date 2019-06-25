HBO випустив подкаст про залаштунки серіалу "Чорнобиль": про що розповідається в записі

Представники телеканалу HBO користуються моментом, коли серіал "Чорнобиль" користується неабиякою популярністю і всякими способами привертають увагу прихильників. Так, днями в мережі з'явився англомовний подкаст, в якому розповідається про залаштунки знімального процесу.

Як зазначається на сайті The Verge, новий подкаст охоплює багато тем, серед яких також є дослідження, як авторам вдалося передати трагічну тему. Також у подкасті пояснюється, чому окремі моменти та епізоди не потрапили до сценарію стрічки.

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Також у виданні вказують на те, що подкаст перебуває на межі рекламного та індивідуального авторського проекту. У записі розповідають про те, як зароджувалася ідея створення серіалу, а також про те, наскільки він передає реальні події тих часів. У подкасті Крейг Мезін стверджує, що вони намагалися слідувати хронікам, але "трималися трохи збоку та стискали їх і видозмінювали".

Подкаст можна слухати на HBO Go, YouTube, Apple Podcasts, Spotify та Stitcher.