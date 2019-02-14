HBO знімає серіал про Чорнобиль: перші кадри

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HBO знімає серіал про Чорнобиль
HBO знімає серіал про Чорнобиль / collider.com

Американський телеканал HBO повідомив про дату прем'єри міні-серіалу про Чорнобильську катастрофу і показав перші кадри.

Телеканал HBO знімає 5-серійний серіал "Чорнобиль". Як обіцяє сценарист і продюсер Крейг Мазін, робота буде максимально реалістичною. Про це повідомляє видання Colliber.

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У проекті покажуть аварію на Чорнобильській АЕС у 1986-році.

Історія про атомну аварію 1986 року, одну з найстрашніших катастроф в історії, про сміливих чоловіків та жінок, які принесли неймовірні жертви, щоб врятувати Європу від надзвичайної катастрофи,
– йдеться в описі серіалу.


HBO знімає серіал про Чорнобиль / collider.com

Режисером став Йохан Ренк. Прем'єра серіалу на HBO запланована на травень 2019 року.


HBO знімає серіал про Чорнобиль / collider.com

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Теги: LifeStyle Кіно Чорнобиль
Джерело: 24 Канал
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