HBO знімає серіал про Чорнобиль: перші кадри
Американський телеканал HBO повідомив про дату прем'єри міні-серіалу про Чорнобильську катастрофу і показав перші кадри.
Телеканал HBO знімає 5-серійний серіал "Чорнобиль". Як обіцяє сценарист і продюсер Крейг Мазін, робота буде максимально реалістичною. Про це повідомляє видання Colliber.
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У проекті покажуть аварію на Чорнобильській АЕС у 1986-році.
Історія про атомну аварію 1986 року, одну з найстрашніших катастроф в історії, про сміливих чоловіків та жінок, які принесли неймовірні жертви, щоб врятувати Європу від надзвичайної катастрофи,
– йдеться в описі серіалу.
HBO знімає серіал про Чорнобиль / collider.com
Режисером став Йохан Ренк. Прем'єра серіалу на HBO запланована на травень 2019 року.
HBO знімає серіал про Чорнобиль / collider.com