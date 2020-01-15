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HBO зніме серіал "Паразити": проєкт не буде римейком на популярний фільм

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Кадр з фільму "Паразити" 2019 року / IMDb

Південнокорейський фільм "Паразити" завоював серця мільйонів глядачів з усього світу. Тому, коли представники HBO повідомили про ідею зйомки однойменного серіалу, фанати стрічки неабияк зраділи. Однак днями творці майбутнього серіалу заперечили чутки, що серіал "Паразити" буде римейком на популярний фільм 2019 року.

Про те, що HBO планує зняти серіал "Паризити" повідомило видання The Hollywood Reporter. У джерелі також зазначалося, що багатоепізодична стрічка буде римейком на популярний фільм 2019 року. Однак автори ідеї поспішно заперечили цю інформацію. Про це повідомляється на сайті Variety.

До речі, вперше за історію фільми від Netflix отримали 24 номінації на Оскар

Режисер майбутнього серіалу Пон Джун Хо заявив, що не буде копіювати сюжет серіалу, а створить нову, іншу версію "Паразитів".

Коли я думаю про міні-серіалі, я уявляю його таким собі розширеним фільмом … Тому моєю метою буде створення високоякісної розширеної версії "паразитів",
– розповів режисер фільму та майбутнього серіалу в бесіді з Variety.

Нагадаємо, фільм "Паразити" вперше представили на 72-му Каннському кінофеситвалі у травні 2019 року. Світова прем’єра драматичної картини відбулася у серпні того ж року. Фільм став лауреатом "Золотого глобуса 2020” як "Найкращий фільм іноземною мовою", а також отримав шість номінацій на "Оскар 2020".

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Оскар 2020 Золотий глобус
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