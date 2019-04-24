"Хеллбой": чортзна-що на великому екрані

На десятиріччя татусь подарував йому ствол і відправив в ліс полювати на тролів.

"Хеллбой" знову вийшов на екрани після двох фільмів у 2004 і 2008-му, які зняв Гільєрмо дель Торо. Фінансовий успіх жодна з частин не мала, тому історію хлопця з пекла вирішили перезапустити, в надії на покращення результату серед глядачів. Чи потрібен комусь був цей перезапуск? Виглядає, що ні.

Також у кіно: "Шазам!": 12-річний хлопець із магічною силою трансформації в дорослого супермена



"Хеллбой" 2019: офіційний кадр з фільму

В загальних настроях кіно про Хеллбоя нічого не змінилось: центральний персонаж далекий від типового супергероя і важко передбачити, коли йому надоїсть вбивати дружбанів по пеклу. Якщо у Дель Торо було стильно, то тут все деталізовано максимально неприємно і, не побоїмось цього слова, гидко. В новому "Хеллбої" жорстокість пряма, тупа і не обгрунтована. Тобто, дивитись це з задоволенням можуть або фанати, або поціновувачі фонтанів крові і відрубувань/проламувань/відривань всіх можливих частин тіла. Ще одна характеристика, яка підійде фільму про Хеллбоя — він сміливий, чи навіть нахабний у своїй суті і подачі.

У режисерське крісло цього разу сів експерт по хорорах Ніл Маршалл. Моментами творці перегинають з неприємними картинками, псуючи цим враження багатьом глядачам. Невеличкий спойлер: поцілунок Баби Яги — це видовище, яке краще взагалі не показувати на великому екрані. Принаймні тим, хто любить візуальну красу. Зрештою, це банально неприємно дивитись будь-кому, хто має очі.

Продовжуючи тему візуальної частини "Хеллбоя", то деколи кіно нагадує не найновішу комп'ютерну гру, а не сучасне кіно. Це, звісно, може вносити родзинку, але оцінить її лише невелика частина глядачів.

Що найгірше, Хеллбою ніби немає що запропонувати, окрім тої історії, яку ми вже і так всі знаємо. Хоча творці старались: тут І Король Артур з Мерліном приплетений, і вампіри є, і нацисти, і орки з тролями… Але всі невпопад. От кого в цій історії можна зрозуміти, так це порубану на шматки і розкидану по світу безсмертну жінку, якій надоїло валятись сотнями років у ящиках, не маючи можливості зібратись докупи.

У історії хлопця з пекла є потенціал, але цього разу він залишився втомпленим у крові ворогів. Логічно, рейтинг стрічки — 18+. Але навіть дорослі не витримують бунтарського духу Ніла Маршалла — рейтинг стрічки на IMDb — 5,4. Якщо ж говорити про критиків, то ті зустріли стрічку ще гіршими оцінками. Це саме та категорія кіно, яку називають "на любителя".

"Хеллбой": дивитись трейлер фільму онлайн

Також у кіно: "Кладовище домашніх тварин": екранізація найстрашнішого роману Стівена Кінга