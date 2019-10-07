Хелловін-2019: коли і як відзначають моторошне свято

Хелловін у 2019 святкуватимуть традиційно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. В Україні це свято з кожним роком набуває все більшої популярності, зокрема, через яскраві традиції.

Люди одягаються у страшні костюми на Хелловін і лякають перехожих. Але звідки взялося це свято?

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Історія Хелловіну

Хелловін походить від стародавнього кельтського свята жнив та днів мертвих. Традиція виникла понад 2 тисячі років тому. Древні кельти, які жили на території сучасної Великої Британії, ділили рік на дві частини – світлу і темну (літо і зиму). І коли темна частина змінювала світлу (наприкінці жовтня), у кельтів починалися гучні гуляння – Самайн. Традиційними кольорами Хелловіну є чорний, який символізує смерть і темноту ночі, і помаранчевий – символ збору урожаю в році, що минає.



Символічні кольори Хелловіну – чорний і помаранчевий

Після прийняття християнства у IX столітті 1 листопада почали відзначати День усіх святих. Дата збіглася із язичницьким Самайном. В англійській мові цей день має назву "All Hallow’s Eve" і якщо скоротити, виходить Halloween.

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До США Хелловін привезли емігранти з Великої Британії наприкінці ХХ століття. Сьогодні наймасовіше у світі цей день відзначають у Великій Британії, Ірландії, США та Канаді. У Сполучених Штатах не будучи державним святом, Хелловін поступається хіба що Різдву за популярністю.

Історія Хелловіну: відео

Традиції Хелловіну

Хелловін має численні цікаві традиції, які передаються з року в рік. Діти переодягаються у страшні костюми і ходять по домівках сусідів, випрошуючи солодощі. Усім добре відома знаменита фраза з американських фільмів: "Цукерки або смерть!".



Незмінне гасло Хелловіну – "Цукерки або смерть"

Сьогодні традицію переодягання у страшні костюми перебрали й дорослі. Страхітливий макіаж, костюм привида або якогось чудовиська, а ще краще, щоб на одязі було побільше "крові", моторошний тембр голосу – і ви готові до вечірки на Хелловін! До речі, свято стало в Україні настільки популярним, що вечірки на Хелловін влаштовує чи не кожен паб у Києві та інших великих містах.

На Хелловін також прикрашають домівки гарбузами, штучним павутинням та іншими тематичними декораціями. У такій лячній атмосфері розповідають страхітливі історії та переглядають фільми жахів.

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Особливою традицією є вирізання ліхтаря з гарбуза на Хелловін. За легендою, ірландський коваль на ім’я Джек зумів двічі обдурити самого диявола і взяти з нього обіцянку відмовитися від посягання на його душу. Це убезпечувало коваля від потрапляння після смерті в пекло, однак, і в рай він не потрапив і був змушений поневірятися по землі в очікуванні Судного дня. Свій шлях Джек висвітлював шматочком вугілля, який ховав від негоди всередині порожнього гарбуза. Англійською гарбуз зі свічкою всередині так і називається – Jack-o-Lantern, що означає "ліхтар Джека".



Гарбуз на Хелловін 2019 легко зробити своїми руками