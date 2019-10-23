Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів

Геловін-2019 святкуватимуть у світі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Долучаються до святкування і в Україні. Куди піти у Києві, щоб відсвяткувати Геловін – читайте у матеріалі.

Геловін почали святкувати у вигляді містичного ритуалу в Середньовічній Європі, втім зараз Геловін перетворився в найбільш очікувану подію року з маскарадом для дітей, підлітків і дорослих. Більшість країн влаштовують тематичні заходи, щоб зробити цей день максимально незабутнім.

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Розповідаємо про найцікавіші заходи на Геловін-2019 у Києві.

Ho-ho-horror Night у ресторані Terracotta

У ресторані Terracotta відкривається новий сезон, і, вочевидь, відкриття буде дуже незвичним. У містичний вечір 31 жовтня офіціанти перетворяться у жахливих зомбі, а всіх відвідувачів будуть чекати welcome-drink із зілля гіркої правди. На вас також чекає живий музичний супровід WOW! COVER BAND.



Куди піти у Києві на Геловін: афіша подій

Початок: 21:00

Вартість: вхід вільний

Tribe10|HELLoRUN

У передвечір'я геловінської ночі на любителів бігу чекає квест. Серед учасників, які прийдуть у традиційних страхітливих костюмах, організатори розіграють бігові кросівки Puma Hybrid Astro. Володар найоригінальнішого костюма також отримає подарунок. Реєстрація на марафон, на жаль, уже завершена, втім у фейсбук-спільноті або телеграм-чаті охочим ще можна домовитися про біг.



Геловінський біг 31 жовтня

Початок: 19:00

Вартість: безкоштовно

Літературний вечір у Гогвортсі

На любителів захоплюючого світу Гаррі Поттера та поціновувачів літератури чекає незабутня подія осені – геловінська бешкетницька вечірка, тож готуйте свої чарівні палички. На фанатів та прихильників Поттеріани чекають цікаві подарунки.



На вас чекає незабутня атмосфера

Початок: 19:00 - 21:00

Вартість: 100 грн

Екскурсія кладовищем на Лисій горі

Коли ще зробити екскурсію Лисою горою, як не на геловінську ніч? Усі присутні дізнаються про український культ мертвих, про відьом та упирів, почують незвичайну історію про Замкову гору, а також помилуються краєвидами вечірнього Києва. Таня Адамус – дослідниця української магії та чаклунства розповість вас усе, що вас найбільше цікавить.

Щоб потрапити на екскурсію вам потрібно зареєструватися за телефоном 097 571 46 96. Екскурсія буде проводитися українською мовою і триватиме півтори години.



Екскурсія кладовищем

Початок: 19:30

Вартість: 150 грн

Геловінська їжа у ресторані Très Français!

Увесь день 31 жовтня у французькому ресторані на вас чекатимуть тематичні гарбузові страви навіяні готичною романтикою Франції. Для гостей ресторану, які навідаються у костюмі чекають солодощі з гарбуза. А у святкову ніч на кожного гостя чекає пунш в подарунок.



Скоштуйте у ресторані геловінські страви

Початок: 09:00

Вартість: вхід безкоштовний