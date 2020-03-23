Hermes і Chanel через коронавірус закрили фабрики на карантин

Керівництва одних із найбільш популярних світових будинків мод прийняли рішення закрити свої фабрики на карантин, щоб запобігти масовому поширенню коронавірусу серед працівників. Винятком став лише один завод Hermes, де організували виготовлення дезінфікуючих гелів для рук.

Коронавірус змусив увесь світ зупинитися. Скасували культурні події, зупинили будівництва, закрили фабрики та заводи. Будинки моди також не стали винятками і дотримуються встановлених правил безпеки. Chanel закрили своїй фабрики в Італії, Франції та Швейцарії. Hermes оголосили карантин на усіх підприємствах, окрім Vaudreuil, де виробляють антисептики.

Читайте також: Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду

Бренд Chanel продовжить виплачувати заробітню плату усім працівникам компанії під час карантину.

Відповідно до останніх розпоряджень уряду ми прийняли рішення закрити всі свої виробничі майданчики у Франції, Італії та Швейцарії, а також перестати випускати нові колекції Haute Couture, pret-a-porter і ювелірних виробів. Це рішення було прийнято з метою збереження громадського здоров'я, піклування про безпеку і добробут наших співробітників і клієнтів,

– зазначив представник бренду.

Hermes закрили 42 заводи у Франції.

Відповідно до розпорядження уряду ми закрили всі наші магазини у Франції, а також в деяких інших європейських країнах та Америці. Щоб захистити наших співробітників, ми також прийняли рішення закрити всі виробничі майданчики у Франції до 30 березня,

– розповів Аксель Дюма, генеральний директор Hermès.

Зазначимо, станом на 23 березня у світі зафіксовано майже 344 000 випадків зараження коронавірусом. Майже 15 000 людей померли, майже 100 000 одужали. Людей закликають самоізолюватися, щоб зменшити ризик зараження.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу