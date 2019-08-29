Хейлі Бібер повторила фото принцеси Діани у зйомці для французького Vogue

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Хейлі Бібер
Хейлі Бібер / Instagram / @haileybaldwincr

Модель і дружина співака Джастіна Бібера Хейлі (Болдуін) знялася для вересневого випуску французького глянцевого журналу Vogue в образі принцеси Діани, яка трагічно загинула 31 серпня 1997 року.

У фотосесії для паризького Vogue модель Хейлі Бібер знялася у спортивних образах в стилі принцеси Діани. Як відомо, мати принців Вільяма і Гаррі ще колись розпочала тренд на велосипедки. Цей елемент гардеробу леді Ді одягала з масивними білосніжними кросівками і високими шкарпетками. Крім того, Діана обожнювала оверсайз-світшоти, а також експериментувала з джинсами та жакетами.

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Леді Діана могла стильно поєднати спортивний та casual стилі в одному і стала справжньою революціонеркою у модній індустрії. Хейлі Бібер повторила "аутфіти" першої дружини принца Чарльза. Додамо, що найімовірніше випуск глянцевого видання буде присвячений роковинам смерті принцеси Діани – 31 серпня.

Пропонуємо порівняти деякі фото принцеси Діани, зняті папараці, і кадри з Хейлі Бібер:

Принцеса Діана і Хейлі Бібер у фотосесії для Vogue France

Принцеса Діана і Хейлі Бібер у фотосесії для Vogue France

Принцеса Діана і Хейлі Бібер у фотосесії для Vogue France

Всі знімки Хейлі Бібер для паризького Vogue дивіться тут:

Хейлі Бібер / Vogue France

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Теги: LifeStyle Хейлі Болдуін Мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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