Хейлі Бібер повторила фото принцеси Діани у зйомці для французького Vogue
Модель і дружина співака Джастіна Бібера Хейлі (Болдуін) знялася для вересневого випуску французького глянцевого журналу Vogue в образі принцеси Діани, яка трагічно загинула 31 серпня 1997 року.
У фотосесії для паризького Vogue модель Хейлі Бібер знялася у спортивних образах в стилі принцеси Діани. Як відомо, мати принців Вільяма і Гаррі ще колись розпочала тренд на велосипедки. Цей елемент гардеробу леді Ді одягала з масивними білосніжними кросівками і високими шкарпетками. Крім того, Діана обожнювала оверсайз-світшоти, а також експериментувала з джинсами та жакетами.
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Леді Діана могла стильно поєднати спортивний та casual стилі в одному і стала справжньою революціонеркою у модній індустрії. Хейлі Бібер повторила "аутфіти" першої дружини принца Чарльза. Додамо, що найімовірніше випуск глянцевого видання буде присвячений роковинам смерті принцеси Діани – 31 серпня.
Пропонуємо порівняти деякі фото принцеси Діани, зняті папараці, і кадри з Хейлі Бібер:
Принцеса Діана і Хейлі Бібер у фотосесії для Vogue France
Принцеса Діана і Хейлі Бібер у фотосесії для Vogue France
Принцеса Діана і Хейлі Бібер у фотосесії для Vogue France
Всі знімки Хейлі Бібер для паризького Vogue дивіться тут:
Хейлі Бібер / Vogue France