Хейлі Бібер повторила фото принцеси Діани у зйомці для французького Vogue

Модель і дружина співака Джастіна Бібера Хейлі (Болдуін) знялася для вересневого випуску французького глянцевого журналу Vogue в образі принцеси Діани, яка трагічно загинула 31 серпня 1997 року.

У фотосесії для паризького Vogue модель Хейлі Бібер знялася у спортивних образах в стилі принцеси Діани. Як відомо, мати принців Вільяма і Гаррі ще колись розпочала тренд на велосипедки. Цей елемент гардеробу леді Ді одягала з масивними білосніжними кросівками і високими шкарпетками. Крім того, Діана обожнювала оверсайз-світшоти, а також експериментувала з джинсами та жакетами.

Читайте також: Образ дня: 21-річна сестра Кейт Мосс приміряла червоний шкіряний костюм у Лондоні

Леді Діана могла стильно поєднати спортивний та casual стилі в одному і стала справжньою революціонеркою у модній індустрії. Хейлі Бібер повторила "аутфіти" першої дружини принца Чарльза. Додамо, що найімовірніше випуск глянцевого видання буде присвячений роковинам смерті принцеси Діани – 31 серпня.

Пропонуємо порівняти деякі фото принцеси Діани, зняті папараці, і кадри з Хейлі Бібер:

Принцеса Діана і Хейлі Бібер у фотосесії для Vogue France

Принцеса Діана і Хейлі Бібер у фотосесії для Vogue France

Принцеса Діана і Хейлі Бібер у фотосесії для Vogue France

Всі знімки Хейлі Бібер для паризького Vogue дивіться тут:

Хейлі Бібер / Vogue France