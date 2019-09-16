Хейлі Болдуін знялась топлес для глянцю: гарячі фото

Знаменита американська модель Хейлі Болдуін невдовзі обміняється клятвами із Джастіном Бібером. Та поки до церемонії залишається пів місяця, манекенниця залюбки погоджується на пікантні зйомки для журналів.

Так, днями стало відомо, що Хейлі Болдуін стала головною зіркою жовтневого випуску Vogue Australia. Про це манекенниця оголосила на офіційній інстаграм-сторінці, показавши спекотні знімки, які з'являться на сторінках видання.

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Згідно із кадрами, сексуальна Хейлі Болдуін погодилась на досить провокативну зйомку, автором якої був знаменитий нью-йоркський фотограф Лаклан Бейлі. Для моделі він підготував стильну локацію – поле із високою травою. На фоні осіннього пейзажу Хейлі Болдуін позувала топлес, прикриваючи оголені груди теплим верхнім одягом.



Сексуальні фото Хейлі Болдуін / Фото: Vogue Australia

Окрім гарячої зйомки, Хейлі Болдуін дала відверте інтерв'ю. Під час спілкування з журналістами модель приділила багато часу питанням про особисте життя та заявила, що тільки вона знає, яким насправді є її коханий Джастін Бібер. Манекенниця не приховувала, що спершу їй складно було сприймати резонансні новини про артиста та вигадки про їхні проблеми.

Ніхто з боку не знає по-справжньому, що відбувається між нами. Я прокидаюся з цією людиною щоранку. Я єдина, з ким він веде прямі відверті діалоги. Це мої стосунки. Якщо у вас проблеми з ментальним здоров'ям, то людям дуже легко переконати вас в чомусь, навіть якщо це неправда,

– зазначила Хейлі Болдуін.

Не оминула вона увагою і грізні повідомлення від прихильниць свого чоловіка, які заявляли, що Джастін Бібер невдовзі покине модель. Хейлі Болдуін спершу переймалась через це і шукала недоліки у своїх стосунках, однак тепер переконана, що тільки вона зі своїм чоловіком даватимуть оцінку їхнім стосункам.

"Коли мене бомбардували сотнями тисяч коментарів із серії: "Ти ніколи не зможеш зробити те-то", "Ви все одно розлучитеся"... Я не могла допомогти цим людям, але думала: "Вони бачать щось, чого не бачу я?" І моя внутрішня гармонія порушувалася. Але в стосунках завжди тільки двоє. Мені довелося багато попрацювати над зміною свого мислення, щоб зрозуміти це", – додала Хейлі Болдуін.

Що відомо про роман Бібера та Болдуін?

Ще восени 2015 року стосунки Хейлі Болдуін та Джастіна Бібера опинились в епіцентрі всіх світських новин. Проте саме надмірна увага ЗМІ повпливала на цей роман: після кількох місяців зустрічань пара оголосила про розрив, а співак повернувся до своєї колишньої дівчини Селени Гомес. Проте і ці стосунки не відзначились стабільністю.



У липні 2018 року Джастін Бібер освідчився Хейлі Болдуін під час відпочинку на Багамах. За рік знамениті американці офіційно одружились. Пара вирішила не влаштовувати гучної церемонії, таємно розписавшись в одному з судів Нью-Йорка. Відтоді Хейлі та Джастін посилено готувались до весілля та переносили його дату через депресію артиста. Однак, ймовірно, свято таки відбудеться, бо друзі закоханих отримали запрошення на церемонію, яка пройде 30 вересня.