Хейлі Болдуін зворушливо привітала Джастіна Бібера з річницею заручин

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Хейлі Болдуін і Джастін Бібер
Хейлі Болдуін і Джастін Бібер / Instagram / @haileybieber

Відома зіркова пара Джастін Бібер і Хейлі Болдуін сьогодні, 8 липня, святкують річницю заручин. 22-річна модель та телезірка ніжно привітала свого нареченого з важливою датою.

Попри те, що в травні Джастін Бібер повідомив про перенесення весілля з Хейлі Болдуін, вона не припиняє зізнаватися йому в коханні. Ба більше, сьогодні, 8 липня, у неї є вагома причина для зворушливого привітання, адже рік тому американська модель відповіла згодою відомому поп-співаку на його пропозицію руки та серця.

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На своїй сторінці в Instagram Хейлі Болдуін опублікувала спільне фото, під яким написала про зворушливий і радісний для неї день.

Рік тому я сказала "так", щоб стати твоїм кращим другом на все життя і сьогодні я люблю тебе ще більше, ніж раніше. Завдяки тобі життя з кожним днем ​​стає все прекраснішим, моє серце належить тобі назавжди,
– написала Хейлі.

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін? Про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом. Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля Джастін Бібер Хейлі Болдуін
Джерело: LifeStyle 24
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