Higher Love: вийшов сучасний кліп на пісню легендарної Вітні Х'юстон

Вітні Х'юстон померла 7 років тому, у лютому 2012 року. А норвезький діджей Kygo створив сучасну кавер-версію і представив відеокліп на пісню "Higher Love" з голосом легендарної співачки.

Оригінал пісні "Higher Love" був випущений у 1986 році, а через чотири роки Х'юстон записала власну версію. Вітні заспівала композицію у 1990 році, коли їздила з туром країною, але багато прихильників ніколи не чули її у виконанні співачки.

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У 2019 році компанія та звукозаписувальна студія RCA Records, до якої відійшли авторські права на твори після смерті Х'юстон, вирішили створити нову композицію. Цим зайнявся діджей Kygo, який намагався домогтися того, щоб пісня звучала так, як її виконала б сама Вітні Х'юстон, додавши туди свій стиль.

27 серпня вийшов офіційний відеокліп Kygo і Вітні Х'юстон на пісню Higher Love. У ньому зображені запальні танці дівчат, які вдягнені у спортивний одяг в стилі 80-х.

Kygo і Вітні Х'юстон – Higher Love: дивіться відеокліп

Цікаво те, що у коментарях в YouTube користувачі у мережі написали чимало компліментів звабливому ролику. Однак на сторінці самої Вітні Х'юстон шанувальники виступили категорично проти, масово заявляючи, що співачка ніколи б не зняла такий сексуальний ролик на свої пісні.

"Цей ремікс та відео ніколи не стосувалися вшанування та збереження спадщини Вітні", "Вітні не вдягалася так. Вона завжди була прикритою і стильною", "Це відео не подобається мені, Вітні ніколи не хотіла б бачити свою музику у порно-відео, як це", "Higher Love – пісня про Бога. Вітні зверталася до Бога. Вітні ніколи не використовувала секс, щоб продати свою музику... Це неприпустимо і це не Вітні", – пишуть фанати Х'юстон у коментарях.

Що відомо про смерть Вітні Х'юстон?Співачка померла у лютому 2012 року за загадкових обставин. Її тіло знайшли у номері готелю в Лос-Анджелесі. У 2015 році її єдина донька Боббі Крістіна Браун померла в лікарні на 23-му році життя. Від грудня 2014 року дівчина була в комі. Правоохоронці підозрюють, що до смерті Боббі Крістіни причетний її громадянський чоловік Нік Гордон.



Спадок співачки Вітні Х'юстон, який оцінювали у 20 мільйонів доларів, перейшов матері співачки та її двом братам.