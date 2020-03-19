Хіп-хоп співачка Marcelle презентувала трек про коронавірус

Пандемія коронавірусу приносить не тільки скасовані концерти, паніку та смерть, а й надихає на нові музичні твори. Так, українська хіп-хоп виконавиця Marcelle презентувала свій перший україномовний трек, який присвятила цій недузі.

Коронавірус вражає різні сфери людського життя, в тому числі й шоу-бізнес. Вже декілька артистів дали онлайн-концерти, а також починають з'являтися композиції, присвячені пандемії. Першим став сингл співачки Marcelle #CORONAVIRUS.

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Виконавиця написала пісню під впливом паніки, яка є навколо теми про коронавірус. В ній переосмислюється все те, що відбувається з нами зараз. Вона закликає мити руки та берегти себе.

Планувала відпочити після студійної роботи та полетіти на відпочинок. В останній момент, через закриття кордонів скасували мою подорож. Під час чергової поїздки до супермаркету почала спостерігати картину, як в паніці люди скуповують макарони та туалетний папір. На підставі цього вирішила написати трек. CORONAVIRUS прийшов до мене через дві години після супермаркету. І вже зараз він має прийти у ваші вуха,

– розповіла авторка.

Marcelle – #CORONAVIRUS: слухайте пісню онлайн

Marcelle – #CORONAVIRUS: текст пісні

Порожні вулиці столиці, лише черги в аптеці

Та черги в крамниці, живемо, як в фортеці,

Всім уже не весело, та вчорашні скептики

Скуповують маски, ліки, антисептики.

Вчора тобі було смішно, а сьогодні - лячно,

Всі були успішні, та надто необачні.

Сіють страх по містах, по країнах - паніку.

Паніку, паніку, паніку, як було на "Титаніку".

Коронавірусу байдуже – 30 чи 60,

Косить він усіх підряд, як маленьких поросят.

В тебе день народження? Скоро 18?

Чи воно відбудеться – знає COVID-19.

Приспів:

Карані, карані карантином, карані коронавірусом,

Що то за вірус? Корона- корона- коронавірус.

Скільки нам іще лишилось, скільки нас лишилось.

Якщо ти не хочеш в цьому році стати пилом, хоч і милим, але лише (лише) пилом -

Мийте руки! Мийте руки, су*и, з милом!

Найстрашніша корона, з понад усіх корон,

Вона пропонує людям тільки труни, та не трон,

Всі забули про роботу, друзів та про сон,

Треба бігти в супермаркет та купити макарон.

Молоді вовки й вовчиці налітають на полиці,

Депутати та зірки всі скупили сірники,

Краще в будь-якому разі не виходити на двір,

Ми за волю, ми за мир - скупим гречку та папір.

Приспів.

Чи застану день - перемоги чи поразки?

Чи розкажу я колись своїм дітям казку?

Як закрили кордони, як змінили закони,

Як закінчились відмазки, закінчились маски,

Чи є місце у палатах - запитай людей в халатах,

Знаю, виживуть не всі, сподіваюсь, що багато.

Ось такий 20-ий рік, тут життя - не свято,

Ось така весна, ось така весна, малята.

Кіна не буде, дивіться фільми чорно-білі,

Усі - підозрілі, сіли на автомобілі,

Спочатку була епідемія, потім - пандемія,

Найжахливіше в Італії - mama Mia!

Поки хтось питає: що робити, хто винен?

Заражені клітини сягнули України,

Між країнами стіна, статистика сумна,

Чи це третя світова війна, або чума?

Що відомо про співачку Marcelle?Marcelle – R&B та хіп-хоп проєкт, який був створений зовсім недавно. Довгий час виконавиця жила в Сполучених Штатах Америки, де надихалася місцевою культурою, а коли повернулася на батьківщину, то прийняла рішення почати власну кар'єру.