Хіт Брітні Спірс став найкращим дебютним синглом всіх часів

Відома американська співачка та володарка Греммі Брітні Спірс отримала чергову нагороду. Її хіт Baby One More Time визнаний найкращим дебютним синглом всіх часів.

Брітні Спірс за час своєї музичної кар'єри встигла стати улюбленицею мільйонів. Її треки лунають у різних куточках планети, прихильники мріють про зустріч зі своїм кумиром. На початку творчого шляху виконавицю називали неповнолітнім поп-ідолом останніх років і підлітковою королевою рок-н-ролу. Тепер видання Rolling Stone визнало її роботу найкращим дебютним синглом. Про це артистка повідомила на особистій сторінці в твіттері.

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Видання оприлюднило список, який складається зі ста найуспішніших дебютних синглів. Перше місце у цьому рейтингу посідає трек Брітні Спірс Baby One More Time, який співачка презентувала в 1998 році.

Number ONE ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn — Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020

Прем'єра першої пісні Брітні відбулася тоді коли їй було 16 років. З того часу кліп набрав майже 500 мільйонів переглядів на ютубі.

Брітні Спірс – Baby One More Time: дивіться відео онлайн

До сотні найкращих увійшли всесвітньо відомі треки, які можна почути у багатьох країнах світу і вони досі залишаються популярними. Пропонуємо переглянути відеороботи на декілька синглів, які також визнані лідерами всіх часів.

Jackson 5 – I Want You Back: дивіться відео онлайн

Sex Pistols – Anarchy in the U.K.: дивіться відео онлайн

Run DMC – Sucker MC's/It's Like That: дивіться відео онлайн

Чак Беррі – Maybellene: дивіться відео онлайн