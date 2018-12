Хіт "Плакала" від гурту KAZKA зазвучав англійською: ефектне відео і текст пісні

Популярний український гурт KAZKA перед Новим роком зробив для своїх прихильників за кордоном сюрприз. Їхній найвідоміший хіт "Плакала" зазвучав англійською.

Гурт KAZKA отримав значну популярність як в Україні, так і за її межами. На початку грудня колектив здобув перемогу на "M1 Music Awards. 4 Seasons". Престижну статуетку музиканти отримали в номінації "Прорив року". Не менший успіх пісня "Плакала" мала і за кордоном: хіт потрапив у Топ-10 популярних пісень за версією Shazam.

Після такого злету колектив вирішив потішити своїх прихильників, записавши англомовну версію композиції. У мережі вже з'явилося відео до пісні "Cry"

Є якась магія в тому, що про наш край заговорили в світі завдяки пісні "Плакала". Ми вирішили, що це знак долі, який не можна ігнорувати, і перетворили "Плакала" в англійську "Cry". Тож ми презентуємо дуже важливий для нас трек, який, сподіваємось, познайомить всю планету, не тільки з українською культурою, а й зі співочою українською душею,

– розповіли представники гурту KAZKA.

До музичної новинки гурт створив новий кліп, в якому солістка Олександра Заріцька постала перед камерою у стильному червоному вбранні та капелюшку. Макіяж співачки був із синіми слідами від сліз, що виглядало досить символічно.

Дивіться кліп до англомовної пісні гурту KAZKA – "Cry" (відео):

Гурт KAZKA – "Cry": текст англомовної пісні

What do you see? If I escape will I be saved?

Can't estimate when you'll fade, tell me I can't wait

I'm learning fast I can't turn back

I died a million times when you left when you said goodbye

What do you see, can you speak will I be saved?

My hearts on ice can't think twice tell me why oh why

I'm Falling fast stuck in the past

I try and understand it hurts so bad how long will it last?

I'm flying through the storms

The answers in the sky

That 'everything I am is because of you

But I know I won't die

I'll live without your love

I take back every word

Every woman’s tears

What do you feel? Say it loud, speak into my soul

A winters day never fades that's what I was told

I lost myself without your help

I fell straight back to hell or is it heaven? Maybe, I don't know?

Що відомо про гурт KAZKA?Колектив з Києва, який був заснований Олександрою Заріцькою та Нікітою Будашем у 2017 році, згодом до них приєднався Дмитро Мазуря. Група виконує усі пісні українською мовою. У 2014 році солістка гурту взяла участь в проекті "Голос країни-4", а в 2017 році музикантам вдалось взяти участь в кастингу шоу "Х-фактор-8" з авторською піснею "Свята" і в команді Андрія Данилка успішно дійти аж до 5 прямого ефіру проекту.



Вже на початку 2018 року гурт отримав музичну премію YUNA 2018 в категорії "Відкриття року", а також став "Дебютом року 2017" за версією музичного видання Karabas Live, отримав відзнаку в номінації "Нові імена" за версією музичної премії "Золота Жар-Птиця".