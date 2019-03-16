Хіт "Плакала" зазвучав по-новому: KAZKA презентували нові ремікси

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KAZKA презентували новий ремікс
KAZKA презентували новий ремікс / Instagram / @kazka.band

Популярний український гурт KAZKA презентували ремікси на їхній хіт "Плакала", які записали разом з одним із найвідоміших світових діджеїв R3hab (Фаділь Ель Гуль).

Новий ремікс двома мовами – українською й англійською – з'явився на офіційному YouTube-каналі гурту KAZKA у п'ятницю, 15 березня.

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Танцюйте, ніби камер немає! Слухайте "Плакала" і "CRY", ніби ніколи не чули. Прем'єра одразу двох реміксів супер крутого R3hab на наші треки,
– заявив гурт на сторінці в Instagram.

KAZKA — PLAKALA [with R3HAB]: слухайте ремікс українською мовою

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика KAZKA
Джерело: LifeStyle 24
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