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Хіти Iron Maiden прозвучать у Києві

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Blood Brothers заспіває про війну / Facebook Blood Brothers

15 лютого у Києві відбудеться унікальний концерт гурту Blood Brothers, присвячений 40-річчю першого альбому легендарної британської групи Iron Maiden.

Український Blood Brothers – офіційний триб’ют гурту Iron Maiden. Хлопці вже зіграли більше 700 концертів у 20-ти країнах. Фанати називають їх "найбожевільнійшою версією" Iron Maiden в Європі. Команда Blood Brothers будує декорації, використовує театральні костюми та максимально якісно і точно відтворює шоу свої старших британських братів. Саме тому Blood Brothers грали на розігріві в екс-вокалістів Iron Maiden Блейза Бейлі та Пола Діянно на концерті у Києві.

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У 2020 році Blood Brothers присвятять всі концерти 40-й річниці Iron Maiden, тож фанати почують на виступах (зокрема, цієї суботи у Києві) легендарні хіти Remember Tomorrow, Prowler, Running Free... Крім того, в сет-лист увійдуть композиції на військово-історичну тематику – Aces High, The Trooper, Paschendale…

Blood Brothers - The Trooper
(Iron Maiden cover): дивіться відео

Кожного року ми змінюємо концепцію і сет-лист, – розказав у інтерв’ю напередодні концерту в Києві лідер Blood Brothers Сергій Нєфат. – Якщо в 2019-му ми грали весь альбом Brave New World, то цьогоріч гратимемо всі 9 пісень з дебютної платівки Iron Maiden, якій виповнюється 40 років. Але паралельно ми розвиваємо шоу з військовими піснями. Тому наш сет буде змінюватися від концерту до концерту.

Після виступу в українській столиці гурт Blood Brothers розпочне великий європейський тур – хлопців уже чекають Польща, Чехія, Австрія, Швейцарія та Німеччина. Загалом – 37 міст!

Blood Brothers – "молодші брати" Iron Maiden 

На звершення – дивіться фоторепортаж, як Blood Brothers запалювали на попередньому концерті в Києві.

Хто такі Iron Maiden? Легендарний британський гурт. Заснований у 1975 році й виступає до нині. Один із найпопулярніших гуртів у стилі хеві-метал та піонер "Нової хвилі британського важкого металу". Iron Maiden продали більше 110 мільйонів альбомів у всьому світі. В Україні Iron Maiden, незважаючи на свою шалену популярність, не виступали жодного разу. 

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Автор: Анатолій Яворський
Теги: Новини України Новини Києва Iron Maiden Музика LifeStyle
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