Хіти "Queen" прозвучать під супровід симфонічного оркестру України

40 талановитих артистів пройшли надскладний кастинг від легенди рок-н-ролу, щоб стати частинкою найкращої симфонічної вистави "Queen Rock and Symphonic show". У виконанні чотирьох вокалістів та потужного рок-гурту з Великої Британії оживе безліч видатних композицій. До України музиканти завітають у квітні наступного року.

Минулого року гладачі всього світу пройнялися історію становлення та успіху легендарного "Queen". Проте тепер й меломани мають змогу почути наживо відновлені хіти, які й досі не сходять з уст. Телеканал ВВС ще 2000 року стровив надуспішну виставу "Queen Rock and Symphonic show", яка зібрала аншлаги в Австралії, Японії, США і Європі. Навесні українці мають змогу відчути драйв та потужну енергетику хітів "Queen".

Артистів у це шоу затверджував cам Браян Мей – знаменитий бас-гітарист "Queen", чиє ім'я занесено до Зали Слави рок-н-ролу. Автор беззаперечних хітів особисто відібрав понад 40 талановитих артистів, які готові відтворити незабутню магію звучання культового колективу.



Симфонічна вистава "Queen Rock and Symphonic show"

Важливий елемент "Queen Rock and Symphonic show" – симфонічний супровід. Відтворювати оригінальні концертні аранжування та еклектичність звучання музикантам допоможе Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України під керівництвом головного диригента Володимира Сіренка.

Під час шоу прозвучать найгучніші хіти "Queen": "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions", "Don’t Stop Me Now", "Radio Ga Ga" та багато інших.



Українці зможуть насолодитися цією музичною феєрією вже 10 квітня у Палаці Україна.