Хитрий принц Вільям і пихата Кейт Міддлтон: користувачі обговорюють фото з хрестин Арчі

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Принц Вільям і Кейт МІддлтон
Принц Вільям і Кейт МІддлтон / Колаж: LifeStyle 24

Одна з найгучніших королівських подій літа, а саме хрещення двомісячного Арчі Харрісона, відбулося в суботу, 6 липня. Попри те, що хрестини були повністю приватними, принц Гаррі і Меган Маркл опублікували традиційний сімейний портрет у колі сім'ї. Однак, як переконують користувачі мережі, а також експерти, подружжя герцогів Кембриджських мало не дуже щасливий вигляд.

Перші фото з хрестин первістка принца Гаррі та Меган Маркл з'явилися на їхній офіційній сторінці в Instagram через кілька годин після події. Світлина отримала чимало позитивних відгуків та коментарів, однак знайшлися ті, чию увагу привернув не винуватець дійства, а подружжя герцогів Кембриджських.

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На офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу у Twitter користувачі обурилися стосовно виразу обличчя Кейт Міддлтон та принца Вільяма. За їхніми словами, герцогиня мала пихатий вигляд, а її чоловік постав на кадрі доволі хитрим.

А на сайті видання The Sun експерт мови тіла Джуді Джеймс більше розповіла про що свідчить вигляд королівського подружжя герцогів Кембриджських.

Тоді, коли Меган Маркл та принц Гаррі постали зі своїм восьмитижневим сином, герцог і герцогиня Кембриджська були розкритиковані фанами за те, що вони виявилися нещирими і напруженими, коли вони сиділи біля новоспечених батьків. 37-річна Кейт Міддлтон, здається, готова встати в будь-який момент. І, попри те, що Гаррі і Меган сидять поруч на дивані, існує величезна відстань між новоспеченою мамою і Кейт,
– запевнила фахівець Джуді.

Також експерт заявила, що не лиш Кейт Міддлтон виділилася несправжньою поведінкою, а й її чоловік.

Офіційне фото показує всіх королівських представників, які виглядають розслабленими і щасливими, окрім досить формального Вільяма в позі самозахисту, і Кейт виглядає так, ніби вона рішуче не налаштована радіти за пару і їх першу дитину,
– додала Джуді Джеймс.

Фото з хрестин сина Меган Маркл і принца Гаррі
Фото з хрестин сина Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: колаж LifeStyle 24

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Принц Вільям Меган Маркл Принц Гаррі
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