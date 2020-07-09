Довгоочікувана супергеройська стрічка "Хлопаки" (The Boys) випустила свій новий тизер до 2 сезону серіалу. У ньому ви побачите всім відомих головних героїв, а також декілька новачків, які здивують своїми вчинками.

Дата виходу серіалу

Новий трейлер 2 сезону серіалу "Пацани" компанії Amazon вийшов на ютуб-каналі 8 липня і лише за добу його переглянули більше двох мільйонів разів, що не може не вражати. Прем'єра самого серіалу відбудеться 4 вересня 2020 року на каналі Amazon Prime.

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За словами творця і виконавчого продюсера Еріка Кріпке, другий сезон обіцяє бути "божевільним, незнайомим, більш напруженим, більш емоційним".

Дивіться новий трейлер 2 сезону серіалу "Хлопаки": відео

Сюжет серіалу "Хлопаки"

У серіалі розповідається про людей, які часто знаходять у собі надсили, через що вони стають справжніми супергероями та рятівниками людей. Вони стають знаменитостями і їх часто запрошують до корпорації Vought International, яка доручає їм різні місії. Саме там вони утворюють команду "Сімки". Але за красивою картинкою завжди ховається чимало секретів. Супергерої вже не ті, що колись, – вони зловживають владою і славою, роблять негідні вчинки та приховують секрети, які мають ризик бути викритими. Тому з'являється ще один спецзагін ЦРУ під назвою "Хлопаки", де сміливці намагаються викрити супергероїв і тримати їх під контролем.



Команда супергероїв "Сім" із серіалу "Хлопаки" / IMBd

Акторський склад серіалу "Хлопаки"

Загін "Хлопаки"

Біллі Бутчер (М'ясник) – Карл Урбан

– Карл Урбан Г'юї Кемпбелл – Джек Квейд

– Джек Квейд Молоко Матері – Лаз Алонсо

– Лаз Алонсо Француз – Томер Капон

– Томер Капон Самка – Карен Фукухара

Команда "Сім"