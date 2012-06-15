Хлопчик чи дівчинка: найпопулярніші андрогіни у шоу–бізнесі

Днями Франція представила свого конкурсанта на міжнародному шоу Євробачення 2019, яким став 19-річний андрогін Білал Хассані. Співак вже за перші години став жертвою критики, расистських та гомофобних образ у мережі. Схожа реакція була і на австрійського артиста і переможця Євробачення–2014 Кончіту Вурст. Відтак інтерес до питання "Хто такі андрогіни?" повернувся.