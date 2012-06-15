Хлопчик чи дівчинка: найпопулярніші андрогіни у шоу–бізнесі

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Білал Хассані
Білал Хассані / Instagram / @iambilalhassani

Днями Франція представила свого конкурсанта на міжнародному шоу Євробачення 2019, яким став 19-річний андрогін Білал Хассані. Співак вже за перші години став жертвою критики, расистських та гомофобних образ у мережі. Схожа реакція була і на австрійського артиста і переможця Євробачення–2014 Кончіту Вурст. Відтак інтерес до питання "Хто такі андрогіни?" повернувся.

Андрогін – це людина, яка ідентифікує себе як безстатеву особу і наділена зовнішніми ознаками обох статей. Так, це проявляється у зовнішності, коли поєднуються чоловічі та жіночі риси. 

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Журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку найпопулярніших людей-андрогінів зі сфери шоу-бізнесу.

Модель Андреа Пежич

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Andreja Pejic (@andrejapejic)

 

Співак Кончіта Вурст

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений conchita (@conchitawurst)

 

Соліст Placebo Брайан Молко

 

Співак Білал Хассані

 

Модель Омахіра Мота

 

Акторка Тільда Суінтон

 

Модель Агнесс Дейн

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений A (@agynessdeyn)

 

Топ-модель Фрея Беха Еріксен

 

 

Теги: LifeStyle Музика Голлівуд
Джерело: 24 канал
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