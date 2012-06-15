Хлопчик чи дівчинка: найпопулярніші андрогіни у шоу–бізнесі
Днями Франція представила свого конкурсанта на міжнародному шоу Євробачення 2019, яким став 19-річний андрогін Білал Хассані. Співак вже за перші години став жертвою критики, расистських та гомофобних образ у мережі. Схожа реакція була і на австрійського артиста і переможця Євробачення–2014 Кончіту Вурст. Відтак інтерес до питання "Хто такі андрогіни?" повернувся.
Андрогін – це людина, яка ідентифікує себе як безстатеву особу і наділена зовнішніми ознаками обох статей. Так, це проявляється у зовнішності, коли поєднуються чоловічі та жіночі риси.
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Журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку найпопулярніших людей-андрогінів зі сфери шоу-бізнесу.
Модель Андреа Пежич
Співак Кончіта Вурст
Соліст Placebo Брайан Молко
Співак Білал Хассані
Модель Омахіра Мота
Акторка Тільда Суінтон
Модель Агнесс Дейн
Топ-модель Фрея Беха Еріксен