Хлопці бігали за нею табунами, – бабуся Лесі Нікітюк розповіла про її особисте життя

Українська телеведуча Леся Нікітюк – одна з найяскравіших зірок вітчизняного шоу-бізнесу. Та, як розповіла бабуся зірки, і в шкільні роки харизматична білявка була дуже популярною.

Після райського відпочинку на Мальдівах Леся Нікітюк повернулась до України. Телеведуча показала в Instagram-Stories, як її зустрів домашній улюбленець – Рафчик. Собака радісно стрибав навколо Лесі Нікітюк та навіть вкусив її за палець.

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Однак у Києві зірка не засиджувалась та відправилась на рідну Хмельниччину, де не оминула будинку своєї 84-річної бабусі. Леся Нікітюк, яка ретельно приховує своїх родичів від громадськості, вирішила показати всім, у кого вдалась зіркова онука. Але телеведуча не сподівалась, що бабуся видасть секрети її особистого життя.

За словами жінки, Леся і в шкільні роки була дуже популярною, а "хлопці бігали за нею табунами". Тому зірка ніколи не поверталась з вечірки сама: її завжди проводжали додому закохані кавалери, яких проганяв дідусь телеведучої. А був у Нікітюк й такий залицяльник, який не хотів через неї йти до армії.

Окрім цього, поїздка зірки додому відзначилась ще одним курйозом. Батько Лесі Нікітюк вирішив зробити точну копію кубку шоу "Танці з зірками 2018", на якому телеведуча посіла друге місце. Від такої нагороди білявка не стримала свого захвату та з гумором зізналась, що її кубок більший, аніж в Ігоря Ласточкіна.