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Хлоя Севіньї вперше показала фото з новонародженим сином: яке ім'я дали малюку

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Хлоя Севіньї
Хлоя Севіньї / Instagram / @chloessevigny

Американська актриса Хлоя Севіньї, за чутками ЗМІ, нещодавно народила первістка від коханого Сініша Маковича. Тепер же зірка підтвердила інформацію про статус матері та залишила зворушливе фото в мережі, де годує сина грудьми.

45-річна актриса "Американської історії жахів" опублікувала у своєму інстаграмі світлину, де умиротворено годує грудьми малюка, поки її коханий робить спільне селфі. Окрім першої фотографії, Хлоя оприлюднила ім'я сина – вона і Сініш назвали його Ванею. 

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Ласкаво просимо в цей світ, Ваня Севіньї Макович. Він народився 2 травня в Нью-Йорку. Хочу подякувати всім співробітникам лікарні Mt. Sinai East за їхню хоробрість, стійкість і доброту, а особливо – медсестер за те, що вони були ніжні і терплячі. Нехай будуть благословенні інші сім'ї, чиї діти з'являються на світ в цей час,
– поділилась емоціями кіноктриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chloë Sevigny (@chloessevigny)

 

Додамо, що чутки  про народження первістка у актриси з'явились у західних ЗМІ 5 травня. Тоді ж Хлою та Сініша запримітили з новонародженим хлопчиком біля лікарні, де їх тільки-но виписали після пологів. Про свою вагітність зірка офіційно заявила наприкінці січня 2020 року, оскільки папараці встигли її зафіксувати з округлим животом ще на початку січня

Нагадаємо, що в складний час пандемії коронавірусу не лише Хлоя Севіньї стала мамою. До зіркових матусь, які народжували в ризикованих умовах, увійшли Віра Кекелія, кохана Ілона Маска Граймс, дружина Річарда Гіра Алехандра Сілва, донька Ольги Сумської Антоніна Паперна, дружина Фоззі з гурту "ТНМК" Поліна та Ісра Лоуренс.

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle Зіркові діти Голлівуд Зіркові батьки LifeStyle
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