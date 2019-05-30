Хлої Кардашян побила стриптизерку, з якою їй зрадив чоловік: подробиці

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян, якій не щастить з чоловіками, розійшлася у 2015 році зі своїм першим чоловіком баскетболістом Ламаром Одом через зради та алкоголізм. Днями чоловік випустив свою автобіографію "З темряви до світла" (Darkness to Light), у якій заявив, що постійно "розважався" з іншими жінками під час шлюбу з Кардашян.

Про це пише видання Daily Mail. У книзі Ламар згадав історію, як він зраджував дружині в номері готелю з кількома дівчатами, а Хлої приїхала та застала його серед оголених жінок.

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Тоді Кардашян побила одну зі стриптизерок, в обіймах якої розважався її зрадливий та хтивий чоловік. "Вона відкрила двері і накинулася на першу-ліпшу дівчину", – розповів Одом.

Крім того, баскетболіст на шоу Дженні Маккарті сказав, що зраджував Хлої Кардашян постійно та навіть не може порахувати, скільки разів це було.

"Я стільки раз порушував свої клятви з Хлої, що просто не можу згадати всі випадки. Не знаю, чому Хлої залишалася зі мною", – додав баскетболіст.



Хлої Кардашян і Ламар Одом / Getty Images

Приголомшує те, що після згадок баскетболіста про побиття стриптизерки Хлої написала йому ласкаве повідомлення, про це переконує екс-чоловік. "Вона сказала, що навіть не думала, що я пам'ятаю цю історію в готелі", – сказав Ламар Одом.

Додамо, Хлої виховує дитину, дівчинку Тру, яку народила передчасно від екс-бойфренда Трістана Томпсона, коли дізналася про його зраду. Перший раз Кардашян пробачила невірному хлопцю. Однак 16 лютого Томпсон відправився у нічний клуб в Лос-Анджелесі, де провів ніч з найкращою подругою Кайлі Дженнер, Джордін Вудс. Після цього Хлої вирішила не пробачати вдруге невірність і розірвати стосунки з Томсоном.