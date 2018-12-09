Хлої Кардашян похизувалась струнким животом після пологів: гарячі фото

1296
Хлої Кардашян
Хлої Кардашян / Instagram/ @khloekardashian

34-річна зірка ток-шоу "Сімейство Кардяшян" вперше стала мамою вісім місяців назад. Однак Хлої швидко повернулась у звичну форму і через короткий період після пологів сміливо може хизуватись плоским животиком та стрункими ніжками.

Нові сексуальні знімки Хлої Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зірка реаліті-шоу хизується пишними, однак стрункими формами через 8 місяців після пологів.

Читайте також: Хлої Кардашян зачарувала ніжним знімком з 6-місячною дочкою

На світлині молода мама лежить на берегу моря, обпираючись на одну руку. Перед шанувальниками Хлої постала в сонцезахисних окулярах та білому купальному костюмі від Fendі. Короткий топ дозволив помітити, що зірка ток-шоу "Сімейство Кардашян" швидко повернулась у форму.

Хлої Кардашян
Хлої Кардашян похизувалась струнким животиком / Instagram / @khloekardashian

Також зірка часто ділиться знімками 8-місячної доньки Тру, яка помітно стає маленькою копією мами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

Варто нагадати, на початку квітня Хлої Кардашян народила дівчинку, якій дала загадкове ім’я Тру. А перед самими пологами зірка ток-шоу "Сімейство Кардяшян" дізналась про зраду свого бойфренда та батька дитини Трістана Томпсона.

Теги: LifeStyle Мода Хлої Кардашян Еротика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
сьогодні 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 3025
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10913
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
1914
Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
7 грудня 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
Марта Вересюк 2655
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
7 грудня 15:36 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
8077
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
7 грудня 14:00 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
62015
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук