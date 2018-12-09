Хлої Кардашян похизувалась струнким животом після пологів: гарячі фото

34-річна зірка ток-шоу "Сімейство Кардяшян" вперше стала мамою вісім місяців назад. Однак Хлої швидко повернулась у звичну форму і через короткий період після пологів сміливо може хизуватись плоским животиком та стрункими ніжками.

Нові сексуальні знімки Хлої Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зірка реаліті-шоу хизується пишними, однак стрункими формами через 8 місяців після пологів.

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На світлині молода мама лежить на берегу моря, обпираючись на одну руку. Перед шанувальниками Хлої постала в сонцезахисних окулярах та білому купальному костюмі від Fendі. Короткий топ дозволив помітити, що зірка ток-шоу "Сімейство Кардашян" швидко повернулась у форму.



Хлої Кардашян похизувалась струнким животиком / Instagram / @khloekardashian

Також зірка часто ділиться знімками 8-місячної доньки Тру, яка помітно стає маленькою копією мами.

Варто нагадати, на початку квітня Хлої Кардашян народила дівчинку, якій дала загадкове ім’я Тру. А перед самими пологами зірка ток-шоу "Сімейство Кардяшян" дізналась про зраду свого бойфренда та батька дитини Трістана Томпсона.