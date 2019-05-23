Хлої Кардашян повторила сексуальний образ своєї сестри Кайлі Дженнер

Знаменита сестра з сімейства Кардашян кілька днів тому повернулася з сонячного відпочинку, однак не має наміру припиняти публікувати гарячі фото на фоні морських краєвидів. Так, на одному зі знімків 34-річна Хлої постала у такому самому образі, як її молодша сестра Кайлі.

Після представлення нового сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" одна з зірок проекту відправилася на відпочинок. Яскравих фото у спокусливих купальниках на сторінці у Хлої Кардашян в Instagram хоч відбирай! Кожна модниця знайде пляжне вбрання на свій смак і знайде, яким образом надихнутися.

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Однак варто відзначити, що Хлої Кардашян також має свій об'єкт, з якого бере приклад. Нею виявилася 21-річна сестра-мільярдерка Кайлі Дженнер. Кілька місяців тому дівчина відпочивала в теплих краях, звідки публікувала чимало спокусливих світлин. Так, на одному зі знімків вона постала у суцільному купальному костюмі в коров’ячий принт. Кайлі лежала на палубі розкішної яхти, красиво позуючи перед камерою.



Кайлі Дженнер на відпочинку в січні 2019 року / Instagram / @kyliejenner

Подібний кадр оприлюднила її 34-річна сестра Хлої Кардашян. У зірки в гардеробі з'явився дуже подібний купальний костюм, у якому вона красувалася перед камерою на відпочинку кілька днів тому. Відмінність світлини полягає лише в тому, що старша сестра позувала у пляжному вбранні на березі океану.



Хлої Кардашян на відпочинку у травні 2019 року / Instagram / @khloekardashian