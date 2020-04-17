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Хлої Кардашян заговорила про народження сина від ексбойфренда-зрадника

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Хлої Кардашян хоче народити сина / Instagram / @khloekardashian

Американська телезірка та бізнес-леді виховує дворічну доньку Тру від колишнього хлопця Трістана Томпсона. Пара скандально розірвала стосунки після зрад баскетболіста, проте заради щастя дитини підтримує спілкування. Як виявилося, Хлої Кардашян хоче народити сина, а батьком малюка може стати ексбойфренд.

Безліч голлівудських пар продовжують залишатися друзями навіть після розставання. Не стали винятком й Хлої Кардашян та Трістан Томпсон, які розірвали стосунки наприкінці 2018 року. Проте, якщо одних знаменитостей об'єднує спільний бізнес чи кар'єра, то телезірка та баскетболіст разом виховують доньку Тру. 

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Незважаючи на неодноразові зради екскоханого Хлої вирішила не позбавляти єдину дитину батьківської турботи. Разом з Трістаном вони розділяють найвідповідальніші миті життя дворічної Тру, святкують її дні народження та проводять дозвілля. Під час однієї з онлайн-розмов у FaceTime зірковий тато знайшов дитячі іграшки доньки у своєму будинку і запропонував не викидати їх. Трістан висловив припущення, що вони можуть знадобитися для майбутнього братика доньки. 

Реакція Хлої була приголомшливою. Як виявилося, вона також мріє про другу дитину, біологічним батьком якої може стати навіть ексбойфренд. Зірка розглядає варіант штучного запліднення. 

Нагадаємо, що про першу зраду Трістана Томпсона стало відомо на 9-му місяці вагітності Хлої Кардашян. Тоді мати первістка вирішила дати другий шанс коханому та не стала розривати стосунки. Проте вже наприкінці 2018 року чоловік зрадив вдруге з подругою Кайлі Дженнер Джордін Вудс. Тоді зірка остаточно зневірилася у партнері й припинила романтичні стосунки. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Хлої Кардашян
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