H&M продаватиме індивідуальні джинси для кожного клієнта

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Шведський бренд H&M / Facebook /@hmukraine

Шведський бренд одягу планує шити викрійку штанів кожному покупцеві. Для зняття мірок будуть застосовувати 3D-технології. Таким чином дизайнери одягу прагнуть зменшити кліматичне забруднення викидами вуглецю. Остаточний запуск проєкту планують реалізувати вже восени наступного року.

Компанія H&M співпрацює із стартапом Unspun для впровадження цього пілотного проєкту. Бренд планує використовувати технології сканування тіла, щоб виготовляти одяг індивідуально для покупця, зважаючи на його тип фігури. 

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Мірки з клієнтів братимуть за допомогою 3D-сканера, який буде перетворювати розміри в шаблон. Його будуть використовувати для пошиття джинсів.

Ця інновація покликана нормалізувати обсяги виробництва, тим самим зменшивши викид вуглецю в атмосферу принаймні на 1%,
– зазначають представники Unspun. 

Під іменем модного бренду Weekday компанія H&M розпочала тестування ще у вересні 2018 року. За допомогою програмного забезпечення, покупці змогли отримати не лише відповідний розмір, а й відкорегувати дизайн, розміщуючи кишені на власний розсуд. Термін пошиття індивідуальної моделі не перевищував 10 днів. 

H&M почне реалізовувати проєкт у своїх магазинах наступного року. Прогнозована вартість джинс складатиме приблизно 84 євро. Покупці, що брали участь у тестовій експерименті, зізналися, що готові віддавати цю суму за належну якість. 

Проєкт має підривний потенціал, справа стосується переосмислення всієї системи,
– заявила представниця бренду H&M Лора Коппен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений H&M (@hm)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Модні бренди Екологія
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