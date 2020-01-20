Хоакін Фенікс, Бред Пітт, Дженніфер Еністон та інші: повний список переможців SAG Awards 2020

Після церемонії нагородження "Золотий глобус 2020" сезон премій лише розпочався. Про це свідчить престижний кінозахід, який відбувся напередодні, 19 січня, у Лос-Анджелесі. 26-та церемонія нагородження SAG Awards назвала своїх лауреатів. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас повний список.

Світовий кінематоргаф рясніє престижними церемоніями та іншими заходами, які відвідують відомі на весь світ актори. Так, напередодні, 19 січня, у Лос-Анджелесі відбулася 26-та премія Гільдії кіноакторів США.

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Повна назва церемонії нагородження – Screen Actors Guild Award. Вона проходить у США ще з 1995 року і поки що є єдиною з-поміж усіх інших, яка транслюються по телебаченню. Так, які зірки поїхали додому з бажаною статуеткою – читайте далі на LifeStyle 24.

Переможці SAG Awards 2020

Телевізійні серіали

Найкраща чоловіча роль у телефільмі або мінісеріалі:

Магершала Алі ("Справжній детектив")

Рассел Кроу ("Найгучніший голос")

Джаред Гарріс ("Чорнобиль")

Джаррел Джером ("Коли вони нас побачать")

Сем Рокуелл ("Фосс / Вердон") – переможець

Найкраща жіноча роль у телефільмі або мінісеріалі:

Патрісія Аркетт ("Удавання")

Тоні Коллетт ("Неймовірна")

Джої Кінг ("Удавання")

Емілі Вотсон ("Чорнобиль")

Мішель Вільямс ("Фосс / Вердон") – переможець

Найкращий актор (драматичний серіал):

Стерлінг К. Браун ("Це ми")

Стів Карелл ("Ранкове шоу")

Біллі Крудап ("Ранкове шоу")

Пітер Дінклейдж ("Гра престолів") – переможець

Девід Харбор ("Дивні дива")

Найкраща актриса (драматичний серіал):

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу") – переможець

Гелена Бонем Картер ("Корона")

Олівія Колман ("Корона")

Джоді Комер ("Вбиваючи Єву")

Елізабет Мосс ("Розповідь служниці")



Дженніфер Еністон на SAG Awards 2020 / Getty Images

Найкращий актор (комедійний серіал):

Алан Аркін ("Метод Комінскі")

Майкл Дуглас ("Метод Комінскі")

Білл Хейдер ("Баррі")

Ендрю Скотт ("Флібег")

Тоні Шалуб ("Дивовижна місіс Мейзел") – переможець

Найкраща актриса (комедійний серіал):

Крістіна Епплгейт ("Мертвий для мене")

Алекс Борштейн ("Дивовижна місіс Мейзел")

Рейчел Броснаген, ("Дивовижна місіс Мейзел")

Кетрін О'Хара ("Шіттс Крік")

Фібі Воллер-Брідж ("Флібег") – переможець

Найращий акторський ансамбль (драматичний серіал):

"Велика маленька брехня"

"Корона" – переможець

"Гра престолів"

"Розповідь служниці"

"Дивні дива"

Найращий акторський ансамбль (комедійний серіал):

"Баррі"

"Дрянь"

"Метод Комінскі"

"Дивовижна місіс Мейзел" – переможець

"Шіттс Крік"

Найкращий каскадерський ансамбль (комедійний або драматичний серіал):

"Гра престолів" – переможець

"Блиск"

"Дивні дива"

"Ходячі мерці"

"Хранителі"

Ігрове кіно

Найкращий актор:

Крістіан Бейл ("Ford проти Ferrari")

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")

Адам Драйвер ("Шлюбна історія")

Терон Еґертон("Рокетмен")

Хоакін Фенікс ("Джокер") – переможець



Хоакін Фенікс на SAG Awards / Getty Images

Найкраща актриса:

Синтія Еріво ("Гаррієт")

Скарлетт Йоганссон ("Шлюбна історія")

Люпіта Ніонго ("Ми")

Шарліз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуді") – переможець

Найращий актор другого плану:

Джеймі Фокс ("Просто помилувати")

Том Генкс ("Прекрасний день по сусідству")

Аль Пачіно ("Ірландець")

Джо Пеші ("Ірландець")

Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді") – переможець



Бред Пітт на SAG Awards 2020 / Getty Images

Найкраща актриса другого плану:

Лора Дерн ("Шлюбна історія") – переможець

Скарлетт Йоганссон ("Кролик Джоджо")

Ніколь Кідман ("Скандал")

Дженніфер Лопес ("Шахрайки з Волл-Стріт")

Марго Роббі ("Секс-бомба")

Найкращий акторський склад:

"Секс-бомба"

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити" – переможець

"Паразити": трейлер українською дивитися онлайн

Найкраща команда каскадерів:

"Месники: Завершення" – переможець

"Ford проти Ferrari"

"Ірландець"

"Джокер"

"Одного разу в Голлівуді"