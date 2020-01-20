Хоакін Фенікс присвятив перемогу за "Джокера" на SAG Awards 2020 померлому колезі Гіту Леджеру

Напередодні, 19 січня, у США пройшла церемонія нагородження SAG Awards 2020, де організатори нагороджували найкращих у кіноіндустрії. Одним із лауреатів став Хоакін Фенікс за роль у фільмі "Джокер". Свою перемогу зірка трилера присвятив померлому акторові Гіту Леджеру. Чому – читайте далі.

Гільдія кіноакторів США нагородила своїх лауреатів напередодні, 19 січня. Так, вкотре номінований у черговій премії Хоакін Фенікс став переможцем у категорії "Найкраща чоловіча роль".

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Традиційно після отримання статуетки актор вийшов на сцену, аби виголосити промову. Під час подяки він згадав і своїх конкурентів, які претендували на перемогу у цій номінації. Зокрема, Леонарду Ді Капріо.

Я завжди конкурував з двома хлопцями і ми стабільно програвали одному і тому ж пацанові ... Жоден актор ніколи не називав його ім'я, тому що він був занадто крутий. Але кожен помічник режисера завжди шепотів: "Це Леонардо". Леонардо, ти вже понад 25 років надихаєш мене і багатьох інших людей,

– сказав Хоакін на адресу Ді Капріо.

Зірка "Джокера" не забув згадати померлого актора Гіта Леджера, який колись зіграв роль антагоніста Бетмена і за словами Фенікса, зробив неабиякий внесок в образ лиходія на екрані. Нагадаємо, у 2008 році вийшов фільм "Темний лицар", у якому Гіт Леджер зіграв відомого лиходія.

"Я стою тут, спираючись на досягнення мого улюбленого актора, Гіта Леджера. Спасибі. І гарного вам вечора", – завершив Фенікс свою промову на SAG Awards 2020.

Промова Хоакіна Фенікса на премії SAG Awards 2020: віде